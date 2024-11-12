Tuyển Trưởng Phòng Thiết Kế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm chính đối với hoạt động của Phòng Thiết kế nội dung và giải pháp đào tạo;
Tham mưu GĐ TT về định hướng, quy định và quy trình nghiệp vụ liên quan tới các mảng hoạt động của Phòng Thiết kế nội dung và giải pháp đào tạo;
Giám sát, hỗ trợ và quản lý việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động nghiệp vụ của Phòng nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu để ra và tuân thủ định hướng, các quy định, quy trình liên quan;
Đề xuất các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn của Phòng phù hợp với mục tiêu của TT của Khối;
Nghiên cứu xây dựng các quy định, quy trình liên quan đến các mảng hoạt động nghiệp vụ của Phòng;
Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát nhu cầu/lập kế hoạch đào tạo theo từng Khối, Đối tượng đào tạo;
Xây dựng hệ thống quy trình Kiểm tra sát hạch năng lực trực tuyến;
Xây dựng kế hoạch phát triển PMUD đào tạo tại SHB;
Thiết lập và triển khai vận hành hệ thống elearning triển khai đào tạo theo đối tượng chức danh trên toàn hệ thống;
Xây dựng hệ thống hỗ trợ, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan đến mảng hoạt động của đơn vị
Quản lý công việc của cấp dưới, đánh giá nhân sự, hiệu quả công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên (Các nghiệp vụ Chuyên ngành đúng: Sư phạm, Quản lý giáo dục, Nhân sự hoặc ngành kinh tế liên quan : QTKD, Tài chính, Ngân hàng, Ngoại ngữ)
Kỹ năng Viết/Soạn thảo văn bản: cấp độ 3
Kỹ năng Thuyết trình: cấp độ 3
Kỹ năng Làm việc nhóm: cấp độ 3
TOEIC 750-780 / IELTS 6.5-7.0 hoặc có chứng chỉ xác nhận đạt mức năng lực Cao cấp (bậc 5)
Có PMUD nghiệp vụ NC&PT đào tạo, PM tin học văn phòng
Trực tiếp trao đổi/làm việc với chuyên gia/giảng viên nước ngoài
Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm ở vị trí nghiên cứu khoa học, quản lý đào tạo
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý
Ngoại hình ưa nhìn, am hiểu về chuyên môn

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm
- Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường
- Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc
- Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau...
- Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm SHB care
- Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ
- Du lịch định kì 2 lần trong năm
2. Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới
- Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo
- Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong
- Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 77, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

