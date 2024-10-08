Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 USD

Mức lương Từ 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Đông, Thủ Đức

Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế của các dự án từ giai đoạn đấu thầu đến nghiệm thu dự án. Cải tiến, phát triển thiết kế giải pháp năng lượng mặt trời để nâng cao hiệu suất. Phối hợp với team RD để phát triển giải pháp năng lượng sạch mới (năng lượng gió, thủy triều,...). Đảm bảo mọi thiết kế đều tuân thủ những tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn cao nhất của Việt nam và Quốc tế. Ứng dụng BIM Platform. Điều hành và phát triển đội ngũ kế thừa. Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ và mục tiêu của phòng. Tham gia các hoạt động phát triển công nghệ của Công ty.

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Cơ-điện tử, Điện công nghiệp, Điện tự động ... và các chuyên ngành có liên quan.

Là chuyên gia trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời (từ 5 năm trở lên) Tiếng Anh thành thạo (tương đương TOEIC >700) Thành thạo tin học văn phòng MS Office Sử dụng tốt các phần mềm Auto Cad 2D, PVSyst, Sketchup / Revit Đam mê công nghệ và luôn có tinh thần sáng tạo Kỹ năng đàm phán, thương lượng Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối và quản lý thời gian

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập:

Thu nhập: Từ 1.500USD (Tùy theo năng lực) Thưởng theo dự án, thưởng thành tích và thưởng hằng năm. Tăng lương ít nhất 1 lần/ năm (hoặc theo kết quả công việc), phụ cấp ăn trưa và các phụ cấp khác. Thưởng thâm niên.

2. Phúc lợi:

Lộ trình thăng tiến nghề nghiệp. Teambuilding hằng năm. Nghỉ phép theo quy định nhà nước. Được tham gia ESOP sau 1 năm làm việc. Được xem xét tặng gói Bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe toàn diện.

3. Môi trường làm việc

Không gian mở. Áp dụng môi trường làm việc xanh sạch. Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6

4. Văn hóa công ty: Trust - Teamwork - Creativity - Learning - Resilence

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

