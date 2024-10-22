Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Mama Sữa Non làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty TNHH Mama Sữa Non
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa New Skyline, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Xây dựng và lập kế hoạch chiến lược thương hiệu.
Theo dõi xu hướng thị trường, khảo sát ý kiến khách hàng và tìm hiểu chiến dịch của đối thủ
Quản trị thương hiệu và các dòng sản phẩm để đạt mục tiêu về khách hàng
Tổ chức các chiến dịch truyền thông xây dựng thương hiệu
Nghiên cứu và đề xuất các hoạt động tài trợ, giải thưởng để xây dựng hình ảnh của công ty với xã hội và công chúng.
Xây dựng và triển khai ấn phẩm truyền thông về thương hiệu các sản phẩm.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành báo chí, truyền thông, marketing, kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có hiểu biết về quản trị thương hiệu, truyền thông online và biết viết bài PR
Biết lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc.
Tại Công ty TNHH Mama Sữa Non Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước.
Thưởng Lễ Tết, ....
Tham gia các hoạt động liên hoan, du lịch hè, team building, dã ngoại hàng năm
Môi trường làm việc gen Z năng động, thoải mái, đề cao sự chủ động, sáng tạo
Đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mama Sữa Non
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
