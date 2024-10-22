Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Mama Sữa Non làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa New Skyline, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng và lập kế hoạch chiến lược thương hiệu. Theo dõi xu hướng thị trường, khảo sát ý kiến khách hàng và tìm hiểu chiến dịch của đối thủ Quản trị thương hiệu và các dòng sản phẩm để đạt mục tiêu về khách hàng Tổ chức các chiến dịch truyền thông xây dựng thương hiệu Nghiên cứu và đề xuất các hoạt động tài trợ, giải thưởng để xây dựng hình ảnh của công ty với xã hội và công chúng. Xây dựng và triển khai ấn phẩm truyền thông về thương hiệu các sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành báo chí, truyền thông, marketing, kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có hiểu biết về quản trị thương hiệu, truyền thông online và biết viết bài PR Biết lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc.

Tại Công ty TNHH Mama Sữa Non Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ Lễ Tết, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước. Thưởng Lễ Tết, .... Tham gia các hoạt động liên hoan, du lịch hè, team building, dã ngoại hàng năm Môi trường làm việc gen Z năng động, thoải mái, đề cao sự chủ động, sáng tạo Đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mama Sữa Non

