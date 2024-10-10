Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bighomes làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bighomes
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bighomes

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bighomes

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: L2

- R4

- 08 Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Triển khai kế hoạch Marketing, đồng thời phối hợp với các Đơn vị/ Phòng ban trong cùng hệ thống để phát triển và triển khai kế hoạch Marketing cho tất cả sản phẩm, sự kiện,... của Công ty;
- Triển khai các hoạt động quảng bá, truyền thông,... hỗ trợ kinh doanh thường niên đảm bảo định hướng và mục tiêu kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn;
- Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh và đưa ra đề xuất, kiến nghị;
- Quản lý hoạt động của Phòng Marketing. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự Marketing, điều phối và kiểm soát công việc của từng thành viên đảm bảo hoàn thành theo mục tiêu công việc được giao;
- Báo cáo công việc trực tiếp cho Ban Lãnh đạo;

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Marketing, Kinh tế đối ngoại, QTKD; Báo chí, PR,..- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Ưu tiên ứng viên đã từng làm ở các công ty BĐS;
- Có kiến thức sâu, rộng về Marketing, Thương hiệu và Truyền thông;
- Tác phong làm việc quyết đoán & chuyên nghiệp;
- Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, kỹ năng quản lý nhân viên;
- Kỹ năng hoạch định chiến lược, lập và phát triển kế hoạch, thực hiện mục tiêu;

Tại Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bighomes Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15 - 30M/th, hoặc thỏa thuận theo năng lực;
- Thưởng kết quả kinh doanh, KPIs, Tháng 13 theo quy định;
- Được hưởng các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, HĐLĐ đầy đủ, các hoạt động Teambuilding,...;
- Được cung cấp trang thiết bị làm việc: máy tính, phụ cấp ăn trưa
- Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bighomes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bighomes

Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bighomes

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: R4-L2-09 Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

