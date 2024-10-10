Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bighomes làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: L2 - R4 - 08 Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

- Triển khai kế hoạch Marketing, đồng thời phối hợp với các Đơn vị/ Phòng ban trong cùng hệ thống để phát triển và triển khai kế hoạch Marketing cho tất cả sản phẩm, sự kiện,... của Công ty;

- Triển khai các hoạt động quảng bá, truyền thông,... hỗ trợ kinh doanh thường niên đảm bảo định hướng và mục tiêu kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn;

- Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh và đưa ra đề xuất, kiến nghị;

- Quản lý hoạt động của Phòng Marketing. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự Marketing, điều phối và kiểm soát công việc của từng thành viên đảm bảo hoàn thành theo mục tiêu công việc được giao;

- Báo cáo công việc trực tiếp cho Ban Lãnh đạo;

- Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Marketing, Kinh tế đối ngoại, QTKD; Báo chí, PR,..- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Ưu tiên ứng viên đã từng làm ở các công ty BĐS;

- Có kiến thức sâu, rộng về Marketing, Thương hiệu và Truyền thông;

- Tác phong làm việc quyết đoán & chuyên nghiệp;

- Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, kỹ năng quản lý nhân viên;

- Kỹ năng hoạch định chiến lược, lập và phát triển kế hoạch, thực hiện mục tiêu;

Tại Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bighomes Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15 - 30M/th, hoặc thỏa thuận theo năng lực;

- Thưởng kết quả kinh doanh, KPIs, Tháng 13 theo quy định;

- Được hưởng các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, HĐLĐ đầy đủ, các hoạt động Teambuilding,...;

- Được cung cấp trang thiết bị làm việc: máy tính, phụ cấp ăn trưa

- Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư Địa ốc Bighomes

