Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 27 Triệu

Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
23 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: R4

- Royal City

- Thanh Xuân

- Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 23 - 27 Triệu

Lập kế hoạch, chỉ đạo, giám sát quản lý và chịu trách nhiệm tổ chức các mảng công việc bao gồm:
- Lên kế hoạch, chiến lược truyền thông cho các sản phẩm, các hoạt động nội bộ của Công ty.
- Xây dựng, đề xuất, chịu trách nhiệm về nội dung tất cả các ấn phẩm truyền thông ra bên ngoài, bài PR báo chí, bài phát biểu, các bản tin, brochure, các video clip
- Hỗ trợ các bài viết trên website chuẩn SEO và nội dung trên các kênh social (đánh giá hiệu quả nội dung theo thứ hạng từ khóa, lượt truy cập, lượt tương tác, Buzz ...)
- Cập nhật sự thay đổi, xu hướng mới của truyền thông, Digital Marketing, đưa ra đánh giá, đề xuất về các xu hướng này nhằm nắm bắt cơ hội và bắt kịp với cải tiến của công nghệ kỹ thuật số.
- Đo lường và đánh giá hiệu quả truyền thông trên các kênh báo chí truyền thống và nền tảng số.
- Thiết lập, xây dựng và duy trì các mối quan hệ với cơ quan báo chí, truyền thông
- Giám sát và quản trị rủi ro truyền thông
- Kịp thời phát hiện các rủi ro truyền thông có thể phát sinh, gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng và thương hiệu của công ty
- Lên kế hoạch xử lý các vấn đề rủi ro truyền thông với báo chí và các đối tác bên ngoài khi cần thiết.
- Đưa ra các định hướng kế hoạch cho digital marketing bao gồm: Online Media Planning (Viral campaign, online media campaign, social marketing campaign, banner ads, microsite idea...) Online Ads (Google ads, Facebook ads ....), có khả năng tạo ra các viral campaign tốt trên Social Platform
- Giám sát hiệu quả các hoạt động Digital marketing, đánh giá, đo lường và báo cáo về hiệu suất của tất cả các chiến dịch
- Hiểu biết về Digital marketing tools, Marketing automation, chọn lựa loại hình nên sử dụng để tiếp cận với đối tượng khách hàng mục tiêu

Với Mức Lương 23 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Chuyên ngành: Quản trị Marketing Truyền thông, Báo chí và tuyên truyền, Quản trị kinh doanh, Quản trị Truyền thông & thương hiệu, các ngành liên quan ...
-Kiến thức:
- Chuyên môn: Marketing, Kinh doanh, truyền thông.
- Am hiểu về SEO, PPC, Google AdWords, hệ thống quản trị nội dung, InDesign
- Am hiểu cách thức hoạt động trên các kênh digital marketing
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Truyền thông- MKT.
- Trong đó, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí yêu cầu.
- Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các tập đoàn/công ty với quy mô trên 300 nhân sự hoặc các startup có tốc độ tăng trưởng nhanh.

Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: Thỏa thuận
-có hoa quả ăn hàng tuần
-Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà. được đào tạo bài bản
-Môi trường làm việc năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao
-Con người trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến
-Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật
-Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.
-Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên
-Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...)
-Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hang năm trong nước và nước ngoài.
-Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: R4, Royal City 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

