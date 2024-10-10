Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: R4 - Royal City - Thanh Xuân - Hà Nội, Thanh Xuân

- Tham mưu cho Ban Điều Hành về định hướng, chiến lược truyền thông của Tập đoàn & các đơn vị thành viên;

- Xây dựng chiến lược & kế hoạch truyền thông tổng thể nhằm gắn kết các hoạt động trong toàn hệ thống

- Thiết lập, duy trì và phát triển các kênh truyền thông (bên ngoài & nội bộ);

- Xây dựng quan hệ với các đối tác báo chí truyền thông.

- Chịu trách nhiệm về nội dung truyền thông phục vụ cho hoạt động truyền thông & và phát triển văn hóa doanh nghiệp

- Tổ chức các chương trình, sự kiện kết nối trong tập đoàn

- Tham gia đào tạo các kỹ năng như: viết, truyền thông, tổ chức sự kiện ...cho đội ngũ nhân viên & nhân sự của tập đoàn (theo từng chương trình cụ thể).

- Thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích và đưa ra ý kiến tư vấn cho Ban Điều Hành về các vấn đề liên quan đến hình ảnh nội bộ của công ty

- Thực hiện các chỉ đạo khác theo yêu cầu của BĐH

- Chuyên môn: Các ngành nghề liên quan truyền thông, quan hệ công chúng, marketing, truyền thông nội bộ

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty quy mô nhân sự trên 1.000 người. - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực PR/truyền thông nội bộ,.., có kinh nghiệm xã hội phong phú

- Mức lương hấp dẫn : theo thỏa thuận, tùy thuộc vào năng lực thực tế

- Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.

- Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.

- Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.

- Nghỉ mát hàng năm

