Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: R4

- Royal City

- Thanh Xuân

- Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Tham mưu cho Ban Điều Hành về định hướng, chiến lược truyền thông của Tập đoàn & các đơn vị thành viên;
- Xây dựng chiến lược & kế hoạch truyền thông tổng thể nhằm gắn kết các hoạt động trong toàn hệ thống
- Thiết lập, duy trì và phát triển các kênh truyền thông (bên ngoài & nội bộ);
- Xây dựng quan hệ với các đối tác báo chí truyền thông.
- Chịu trách nhiệm về nội dung truyền thông phục vụ cho hoạt động truyền thông & và phát triển văn hóa doanh nghiệp
- Tổ chức các chương trình, sự kiện kết nối trong tập đoàn
- Tham gia đào tạo các kỹ năng như: viết, truyền thông, tổ chức sự kiện ...cho đội ngũ nhân viên & nhân sự của tập đoàn (theo từng chương trình cụ thể).
- Thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích và đưa ra ý kiến tư vấn cho Ban Điều Hành về các vấn đề liên quan đến hình ảnh nội bộ của công ty
- Thực hiện các chỉ đạo khác theo yêu cầu của BĐH

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chuyên môn: Các ngành nghề liên quan truyền thông, quan hệ công chúng, marketing, truyền thông nội bộ
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty quy mô nhân sự trên 1.000 người. - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực PR/truyền thông nội bộ,.., có kinh nghiệm xã hội phong phú

Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn : theo thỏa thuận, tùy thuộc vào năng lực thực tế
- Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.
- Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.
- Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.
- Nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: R4, Royal City 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

