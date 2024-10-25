Tuyển Trưởng Phòng Tư Vấn thu nhập 20 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 107 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q7 HCMC, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Phát triển tìm kiếm khách hàng hiện tại nhằm để đạt mục tiêu thị phần và doanh thu được phân bổ cho cá nhân. Định huớng tư vấn đầu tư cho Phòng Tư vấn Đâu tư (môi giới), tư vấn đầu tư Khách hàng quản lý nhằm đưa ra thông tin kịp thời và chính xác từ đó giúp khách hàng có những quyết định đúng trong đầu tư. Tuyển dụng, Đào tạo và Quản lý nhân sự thuộc Phòng nhằm để điều hành hiệu quả đội ngũ nhân sự của Phòng. Triển khai kế hoạch kinh doanh của Phòng môi giới được phân bổ từ Giám đốc Khối/ Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương và kế hoạch kinh doanh. Giám sát CBNV môi giới các quy trình nghiệp vụ, chính sách khách hàng, chính sách sản phẩm dịch vụ,... nhằm hỗ trợ nhân viên môi giới có kiến thức chuyên môn tốt, thực hiện đúng các quy định của công ty và pháp luật, hạn chế rủi ro có thể phát sinh trong quá trình chăm sóc khách hàng.

Phát triển tìm kiếm khách hàng hiện tại nhằm để đạt mục tiêu thị phần và doanh thu được phân bổ cho cá nhân.

Định huớng tư vấn đầu tư cho Phòng Tư vấn Đâu tư (môi giới), tư vấn đầu tư Khách hàng quản lý nhằm đưa ra thông tin kịp thời và chính xác từ đó giúp khách hàng có những quyết định đúng trong đầu tư.

Tuyển dụng, Đào tạo và Quản lý nhân sự thuộc Phòng nhằm để điều hành hiệu quả đội ngũ nhân sự của Phòng.

Triển khai kế hoạch kinh doanh của Phòng môi giới được phân bổ từ Giám đốc Khối/ Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương và kế hoạch kinh doanh.

Giám sát CBNV môi giới các quy trình nghiệp vụ, chính sách khách hàng, chính sách sản phẩm dịch vụ,... nhằm hỗ trợ nhân viên môi giới có kiến thức chuyên môn tốt, thực hiện đúng các quy định của công ty và pháp luật, hạn chế rủi ro có thể phát sinh trong quá trình chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học với chuyên ngành phù hợp. Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán do UBCKNN cấp là một lợi thế. Tối thiểu 02 năm kinh nghiệp làm việc ở vị trí Trưởng Phòng Môi giới là lợi thế; Kỹ năng quản lý và điều hành công việc; Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt

Tốt nghiệp Đại học với chuyên ngành phù hợp.

Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán do UBCKNN cấp là một lợi thế.

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệp làm việc ở vị trí Trưởng Phòng Môi giới là lợi thế;

Kỹ năng quản lý và điều hành công việc; Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng Môi giới cá nhân lên đến 75%, hoa hồng Quản lý lên đến 5%. Thu nhập cạnh tranh và cơ hội phát triển nghề nghiệp theo năng lực, cùng môi trường trẻ trung, năng động, làm việc chuyên nghiệp. Tham gia các chương trình đào tạo THỰC CHIẾN để phát triển kỹ năng nghề nghiệp như Phân tích Cơ bản (FA), Phân tích Kỹ thuật (TA), xây dựng thương hiệu & hình ảnh cá nhân, kỹ năng sales và chăm sóc khách hàng,..) Các kỳ lễ Tết (Tết cổ truyền, Tết Dương lịch 1/1, Giỗ tổ Hùng Vương 10/3, Quốc tế lao động 1/5, Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc Khánh 2/9), Quà mừng quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Trung thu,... Teambuilding, YEP định kỳ hàng năm; Gói Bảo hiểm sức khỏe cho CBCNV và người thân

Hoa hồng Môi giới cá nhân lên đến 75%, hoa hồng Quản lý lên đến 5%.

Hoa hồng Môi giới cá nhân lên đến 75%, hoa hồng Quản lý lên đến 5%

Thu nhập cạnh tranh và cơ hội phát triển nghề nghiệp theo năng lực, cùng môi trường trẻ trung, năng động, làm việc chuyên nghiệp.

Tham gia các chương trình đào tạo THỰC CHIẾN để phát triển kỹ năng nghề nghiệp như Phân tích Cơ bản (FA), Phân tích Kỹ thuật (TA), xây dựng thương hiệu & hình ảnh cá nhân, kỹ năng sales và chăm sóc khách hàng,..)

Các kỳ lễ Tết (Tết cổ truyền, Tết Dương lịch 1/1, Giỗ tổ Hùng Vương 10/3, Quốc tế lao động 1/5, Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc Khánh 2/9), Quà mừng quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Trung thu,...

Teambuilding, YEP định kỳ hàng năm; Gói Bảo hiểm sức khỏe cho CBCNV và người thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin