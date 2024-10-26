Tuyển Trưởng Phòng Tư Vấn thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company
- Hà Nội: Capital Place
- 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách trực tiếp lĩnh vực pháp lý các dự án đầu tư của Tập đoàn: các dự án đầu tư (trong nước và đầu tư ra nước ngoài), Mua bán sáp nhập doanh nghiệp, Mua bán dự án,...
Chuẩn bị các hồ sơ cần thiết và phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý dự án: Pháp lý liên quan đến đất, Pháp lý liên quan đến công trình trên đất, Pháp lý liên quan đến GCNĐT, GP trong lĩnh vực BĐS Công nghiệp, Năng lượng, Sản xuất...
Tư vấn, rà soát các giao dịch, tài liệu, hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, bất động sản; Xây dựng các mẫu hợp đồng liên quan đến các lĩnh vực này.
Tư vấn, trực tiếp giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động của Tập đoàn (nếu có).
Các công việc khác trong hoạt động pháp chế của Tập đoàn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật trở lên và các chuyên ngành có liên quan, có thẻ hành nghề Luật sư
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại mô hình Tập đoàn
- Đặc biệt có kinh nghiệm trong các mảng M&A dự án BĐS, thẩm định dự án,... và công việc pháp chế nội bộ
Kiến thức:
- Am hiểu hệ thống pháp lý doanh nghiệp
- Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực tố tụng dân sự
- Có kiến thức về kiểm soát rủi ro pháp lý/tuân thủ
Kỹ năng & Năng lực
- Độc lập và tự chủ trong đề xuất định hướng, kế hoạch phát triển công việc được giao. Chủ động triển khai và theo dõi kế hoạch.
- Trách nhiệm cao, thẳng thắn và trung thực
- Kỹ năng tư vấn, đàm phán thuyết phục
- Có khả năng quản lý tốt, kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.
Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
