Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DEAJIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34 LK6B, C17, KĐT Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

- Tư vấn cho Phụ huynh và học sinh về các chương trình Du học Hàn Quốc, luyện thi chứng chỉ Topik, đào tạo tiếng Hàn XKLĐ EPS TOPIK

- Đàm phán, ký kết hợp đồng với phụ huynh học sinh.

- Hỗ trợ phụ huynh, học sinh trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. - Tìm kiếm học sinh có mong muốn du học, học tiếng Hàn. - Tư vấn các chương trình du học và đào tạo tiếng cho học sinh và chăm sóc học sinh trong quá trình học tập tại Công ty - Phát triển nguồn cộng tác viên và đại lý. - Xây dựng và mở rộng mối quan hệ tốt với học viên. - Đề xuất phương án giải quyết và xử lí khiếu nại của khách hàng

- Tham gia, tổ chức các sự kiện tư vấn tại các trường học, các chương trình hội thảo, định hướng chọn ngành học,...

- Chăm sóc và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp, phối hợp cùng các bộ phận liên quan đảm bảo công tác tư vấn thuận lợi.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác: trường học, giáo viên, cá nhân có tiềm năng cao sử dụng dịch vụ của công ty (Được cung cấp sẵn).

- Ưu tiên các ứng viên có độ tuổi trong khoảng 25 – 30 tuổi.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên.

- Có kinh nghiệm 3 năm trong mảng tư vấn du học hoặc ngành khác liên quan đến Hàn Quốc

- Có khả năng làm việc độc lập, tư duy mở, kỹ năng xử lý vấn đề linh hoạt, chịu được áp lực làm việc cao.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, kiên nhẫn, không ngại khó, yêu thích công việc lĩnh vực giáo dục con người.

- Giao tiếp tốt, có kỹ năng quan hệ và chăm sóc khách hàng tầm cao.

- Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DEAJIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn bao gồm lương cứng (15.000.000đ - 20.000.000đ tùy theo kinh nghiệm, năng lực) và thưởng doanh thu trên dưới 1000$ dựa trên KPI đạt được

- Cơ hội thăng tiến mở rộng với sự phát triển của Công ty cùng sự phát triển bản thân, các kỹ năng quản lý.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, thỏa sức sáng tạo không giới hạn, xen kẽ văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam.

- Lương tháng thứ 13, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng nóng.

- Tham gia team building, chế độ du lịch hàng năm theo quy định công ty.

- Tham gia các buổi đào tạo kĩ năng chuyên môn và cập nhật kiến thức hàng tháng.

- Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo chế độ của Nhà nước.

- Cơ hội phát triển các dự án giáo dục có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Nhật Bản, có cơ hội công tác Nhật Bản.

- Hưởng các chế độ khác theo năng lực và thời gian cống hiến cho doanh nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DEAJIN

