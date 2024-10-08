Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty CP KLB làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng Công ty nhằm thu hút nguồn nhân lực.

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự tháng/quý/năm dựa trên chiến lược của Công ty.

- Phân tích, dự báo thị trường lao động và xây dựng giải pháp tuyển dụng phù hợp.

- Quản lý công tác tuyển dụng của nhân viên trực thuộc. Kiểm soát nội dung đăng tuyển, chi phí tuyển dụng và đào tạo định hướng.

- Chịu trách nhiệm chính tuyển dụng các vị trí thuộc Khối Thương mại Dịch vụ (Trung tâm Thương Mại, Siêu thị), Khối sản xuất;

- Phối hợp triển khai công tác tuyển dụng các vị trí cho Khối HO của Tập đoàn

- Phối hợp với Chuyên viên Nhân sự của Tập đoàn tiếp nhận và đào tạo hội nhập cho nhân sự mới.

- Duy trì và mở rộng quan hệ với các đầu mối tuyển dụng nhằm xây dựng kênh cung cấp nguồn ứng viên ổn định và đa dạng.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ trên 30 tuổi. Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Quản trị Nhân sự hoặc các chuyên ngành liên quan

- Có kinh nghiệm trên 3 năm tại các vị trí Trưởng/Phó phòng Tuyển dụng

- Ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng lĩnh vực Thương mại, Bán lẻ, Siêu thị,...

- Kỹ năng phỏng vấn; Am hiểu thị trường tuyển dụng và có đa dạng nguồn tuyển dụng.

- Năng động, nhiệt tình, giải quyết công việc hiệu quả, trách nhiệm trong công việc

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương thỏa thuận cạnh tranh theo năng lực: (25-35 triệu/tháng)

- Được hưởng các chế độ theo Hợp đồng lao động và chính sách của công ty (Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết; Phép năm, chế độ Công đoàn ...).

- Các chế độ đãi ngộ khác trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển

