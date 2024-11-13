Tuyển Trưởng Phòng Tuyển Dụng thu nhập Trên 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch Vụ Quang Nguyễn
- Hà Nội: Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 25 Triệu
Lập kế hoạch tuyển dụng theo tuần, tháng, quý.
Quản trị tuyển dụng: định biên, chương trình tuyển dụng, nội dung và kênh đăng tuyển, kiểm soát việc thực hiện quy trình tuyển dụng.
Nghiên cứu, phân tích và báo cáo tình hình thị trường lao động, mặt bằng lương, các biến động nhân sự, các rủi ro về nhân lực do thị trường hay đối thủ gây ra... và đề xuất các giải pháp.
Duy trì và mở rộng quan hệ với các đầu mối tuyển dụng.
Phối hợp với các phòng chức năng để rà soát đánh giá nhân sự theo lịch định kỳ hàng quý, năm.
Tìm kiếm, liên hệ với các phòng ban đào tạo liên quan;
Xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo
Tổ chức các chương trình đào tạo đã được duyệt và điều phối/quản lý việc tổ chức các lớp đào tạo. Tổ chức đánh giá sau đào tạo.
Tổ chức đánh giá định kỳ và xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp theo lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên
Sáng tạo content, đăng bài tuyển dụng, triển khai viết các dạng bài phù hợp với các kênh truyền thông tuyển dụng nhân sự
Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng lập kế hoạch, tư duy chiến lược
Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin, gắn kết nhân sự
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
Kỹ năng đào tạo
Ưu tiên ứng viên có network rộng
Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch Vụ Quang Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : 20 - 25 triệu
(lương cứng theo năng lực + thưởng)
Môi trường chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại
Được đào tạo thêm về tay nghề miễn phí và hỗ trợ lương
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo
Không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Xét tăng lương định kỳ 06 tháng /01 lần và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: teambuilding, du lịch hàng năm,...
