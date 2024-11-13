Tuyển Trưởng Phòng Tuyển Dụng thu nhập Trên 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Lập kế hoạch tuyển dụng theo tuần, tháng, quý.

Quản trị tuyển dụng: định biên, chương trình tuyển dụng, nội dung và kênh đăng tuyển, kiểm soát việc thực hiện quy trình tuyển dụng.

Nghiên cứu, phân tích và báo cáo tình hình thị trường lao động, mặt bằng lương, các biến động nhân sự, các rủi ro về nhân lực do thị trường hay đối thủ gây ra... và đề xuất các giải pháp.

Duy trì và mở rộng quan hệ với các đầu mối tuyển dụng.

Phối hợp với các phòng chức năng để rà soát đánh giá nhân sự theo lịch định kỳ hàng quý, năm.

Tìm kiếm, liên hệ với các phòng ban đào tạo liên quan;

Xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo

Tổ chức các chương trình đào tạo đã được duyệt và điều phối/quản lý việc tổ chức các lớp đào tạo. Tổ chức đánh giá sau đào tạo.

Tổ chức đánh giá định kỳ và xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp theo lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên

Sáng tạo content, đăng bài tuyển dụng, triển khai viết các dạng bài phù hợp với các kênh truyền thông tuyển dụng nhân sự

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu: 03 năm kinh nghiệm từ team leader trở lên ưu tiên có kinh nghiệm ở lĩnh vực làm đẹp, Bất động Sản, Ngân hàng... tuyển mass.

Kỹ năng lập kế hoạch, tư duy chiến lược

Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin, gắn kết nhân sự

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Kỹ năng đào tạo

Ưu tiên ứng viên có network rộng

Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch Vụ Quang Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 20 - 25 triệu (lương cứng theo năng lực + thưởng)

Thu nhập : 20 - 25 triệu

(lương cứng theo năng lực + thưởng)

Môi trường chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại

Được đào tạo thêm về tay nghề miễn phí và hỗ trợ lương

Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo

Không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

Xét tăng lương định kỳ 06 tháng /01 lần và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: teambuilding, du lịch hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch Vụ Quang Nguyễn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin