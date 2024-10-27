Tuyển Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu thu nhập 25 - 37 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 25 - 37 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Cụm Công Nghiệp Tiên Cường, Tiên Lãng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 37 Triệu

Xây dựng kế hoạch, triển khai và quản lý quy trình xuất nhập khẩu trong công ty. Quản lý, điều hành cách hoạt động của bộ phận XNK trong phạm vi công việc, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc mọi vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ. Phân công và giám sát công việc, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, đào tạo nhân viên. Theo dõi tiến độ hàng hóa, lập kế hoạch giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đảm bảo cho sản xuất cũng như yêu cầu của khách hàng. Hoàn tất các thủ tục và hồ sơ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa tuân thủ các yêu cầu về pháp luật. Quản lý, giám sát, kiểm tra, lưu trữ và phối hợp với các bộ phận có liên quan để lập các loại hồ sơ chứng từ, sổ sách tài liệu theo quy định phục công tác thanh kiểm tra. Kiểm tra, thanh lý bảng cân đối thuế XNK, báo cáo quyết toán. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và vận chuyển theo yêu cầu Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 25 - 37 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí phó/trưởng phòng XNK Trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực cao và linh hoạt giải quyết vấn đề trong công việc. Có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Trung trong công việc. Ưu tiên kinh nghiệm ngành sản xuất nhựa

Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm vào lương trong quá trình thử việc. Chế độ bảo hiểm : được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của luật lao động Ký HĐLĐ Tham gia BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp Khám sức khoẻ định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp theo luật định Tiền sinh nhật, cưới hỏi, quà trung thu, quà tết, bốc thăm trúng thưởng, liên hoan cuối năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM

