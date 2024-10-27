Tuyển Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu thu nhập 25 - 37 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Tuyển Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu thu nhập 25 - 37 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM

Mức lương
25 - 37 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Cụm Công Nghiệp Tiên Cường, Tiên Lãng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 37 Triệu

Xây dựng kế hoạch, triển khai và quản lý quy trình xuất nhập khẩu trong công ty. Quản lý, điều hành cách hoạt động của bộ phận XNK trong phạm vi công việc, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc mọi vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ. Phân công và giám sát công việc, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, đào tạo nhân viên. Theo dõi tiến độ hàng hóa, lập kế hoạch giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đảm bảo cho sản xuất cũng như yêu cầu của khách hàng. Hoàn tất các thủ tục và hồ sơ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa tuân thủ các yêu cầu về pháp luật. Quản lý, giám sát, kiểm tra, lưu trữ và phối hợp với các bộ phận có liên quan để lập các loại hồ sơ chứng từ, sổ sách tài liệu theo quy định phục công tác thanh kiểm tra. Kiểm tra, thanh lý bảng cân đối thuế XNK, báo cáo quyết toán. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và vận chuyển theo yêu cầu Ban Giám Đốc.
Xây dựng kế hoạch, triển khai và quản lý quy trình xuất nhập khẩu trong công ty.
Quản lý, điều hành cách hoạt động của bộ phận XNK trong phạm vi công việc, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc mọi vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ.
Phân công và giám sát công việc, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, đào tạo nhân viên.
Theo dõi tiến độ hàng hóa, lập kế hoạch giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đảm bảo cho sản xuất cũng như yêu cầu của khách hàng. Hoàn tất các thủ tục và hồ sơ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa tuân thủ các yêu cầu về pháp luật.
Quản lý, giám sát, kiểm tra, lưu trữ và phối hợp với các bộ phận có liên quan để lập các loại hồ sơ chứng từ, sổ sách tài liệu theo quy định phục công tác thanh kiểm tra.
Kiểm tra, thanh lý bảng cân đối thuế XNK, báo cáo quyết toán.
Thực hiện các công việc khác có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và vận chuyển theo yêu cầu Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 25 - 37 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí phó/trưởng phòng XNK Trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực cao và linh hoạt giải quyết vấn đề trong công việc. Có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Trung trong công việc. Ưu tiên kinh nghiệm ngành sản xuất nhựa
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí phó/trưởng phòng XNK
Trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực cao và linh hoạt giải quyết vấn đề trong công việc.
Có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Trung trong công việc.
Ưu tiên kinh nghiệm ngành sản xuất nhựa

Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm vào lương trong quá trình thử việc. Chế độ bảo hiểm : được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của luật lao động Ký HĐLĐ Tham gia BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp Khám sức khoẻ định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp theo luật định Tiền sinh nhật, cưới hỏi, quà trung thu, quà tết, bốc thăm trúng thưởng, liên hoan cuối năm...
Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm vào lương trong quá trình thử việc.
Chế độ bảo hiểm : được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của luật lao động
Ký HĐLĐ Tham gia BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp
Khám sức khoẻ định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp theo luật định
Tiền sinh nhật, cưới hỏi, quà trung thu, quà tết, bốc thăm trúng thưởng, liên hoan cuối năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Cụm công nghiệp Tiên Cường, Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-xuat-nhap-khau-thu-nhap-25-37-trieu-toan-thoi-gian-tai-hai-phong-job234873
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Hạn nộp: 04/10/2025
Hải Phòng Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh J&T Express làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu J&T Express
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần ATEN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 25 Triệu JobsGO Recruit
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên KinderWorld Education Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận KinderWorld Education Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Mars
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH THÉP SAKURA làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THÉP SAKURA
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Du Lịch Vạn Hương làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Du Lịch Vạn Hương
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ Phần Quản lý và Phát triển BĐS Thái Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Quản lý và Phát triển BĐS Thái Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu Bee Logistics Corporation Pro Company
7.5 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên KinderWorld Education Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận KinderWorld Education Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên KinderWorld Education Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận KinderWorld Education Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Nhà Thông Minh Hà Nội
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Vinfast Trading And Production JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TƯỜNG VI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TƯỜNG VI
7.5 - 8.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT TRỌNG PHÚ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT TRỌNG PHÚ
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 16 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Nhất Tín Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu Nhất Tín Logistics
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Tranh Minh Quân làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Tranh Minh Quân
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm