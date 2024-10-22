Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Bán lẻ/Dịch vụ đời sống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Lô số 1, KDC Hưng Phú,1, phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Cần Thơ, Viet Nam, Cái Răng

Mô Tả Công Việc Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm quản lý chung tại khu vực quầy FMCG (thực phẩm mặn/nước):
+ Quản lý quan hệ với khách hàng, hoạt động thương mại và tài chính để đạt được các chỉ tiêu đề ra nhằm làm hài lòng khách hàng;
+ Quản lý và đào tạo nhân sự (lịch làm việc của nhân viên và nhân viên tiếp thị);
+ Quản lý Tài sản gồm trang thiết bị, máy móc;
+ Quản lý, kiểm kê và đảm bảo chất lượng hàng hóa.
HOẠT ĐỘNG
Chức năng: Quản lý quan hệ với khách hàng
- Quản lý những yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng khi đến quầy: âm thanh, ánh sáng, nhiệt độ, vệ sinh...
- Giải quyết các khiếu nại của khách hàng
- Kiểm soát thái độ của nhân viên và nhân viên của đối tác làm việc tại quầy với khách hàng, các hoạt động tại quầy
- Khảo sát đối thủ cạnh tranh để cải thiện dịch vụ khách hàng
Chức năng: Quản lý tài sản
ản lý tài sản
- Lắp đặt, sử dụng, bảo quản trang thiết bị trong quầy
- Tuân thủ và triển khai tốt những phương thức bán hàng, mô hình trưng bày
- Nhận hàng, tổ chức sắp xếp hàng hóa trong kho đảm bảo đúng tiêu chuẩn vệ sinh & chất lượng
- Chịu trách nhiệm về an toàn của nhân viên, khách hàng, hàng hóa và các tài sản khác của công ty
Chức năng: Quản lý nhân sự
hân sự
- Tuyển dụng, Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự trong bộ phận.
- Truyền đạt thông tin và khuyến khích sự phát triển ý tưởng của nhân viên để đạt được các mục tiêu đề ra bởi công ty.
- Tổ chức và kiểm soát lịch làm việc của nhân viên quầy và nhân viên tiếp thị
- Đánh giá, khen thưởng và xử lý kỷ luật
Chức năng: Quản lý thương mại
- Xác định các nhóm sản phẩm của quầy và những đặc điểm nổi bật
- Giám sát việc đặt hàng đầy đủ & đúng quy cách, tuân thủ quy trình đặt hàng
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm trong các khâu nhận hàng - trưng bày- lưu kho
- Quản lý chống thất thoát hàng hóa
Chức năng: Quản lý tài chính
- Quản lý kết quả kinh doanh: tối ưu hóa doanh số, lãi, tồn kho, thất thoát và các chi phí khác
- Lập báo cáo tuần/ tháng
- Tổ chức việc thực hiện kiểm kê định kỳ và kiểm kê xoay vòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng
- Có 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong các hệ thống siêu thị bán lẻ-ngành hàng tiêu dùng nhanh, trong đó 1 năm vị trí quản lý (nhóm tối thiểu 5-10 người)
- Thành thạo tin học văn phòng
- Cẩn thận, sáng tạo, trung thực, am hiểu tâm lý, nhạy bén thương mại, tư duy logic, có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng làm việc với khách hàng.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Chương trình chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên và gia đình của họ 15 ngày nghỉ phép có lương; 1,5 ngày nghỉ hàng tuần Có cơ hội được đào tạo và thăng tiến ở các vị trí cao hơn Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện Lương cơ bản (Cạnh tranh) + phụ cấp (ăn trưa) + thưởng theo quy định Công ty
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Chương trình chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên và gia đình của họ
15 ngày nghỉ phép có lương; 1,5 ngày nghỉ hàng tuần
Có cơ hội được đào tạo và thăng tiến ở các vị trí cao hơn
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Lương cơ bản (Cạnh tranh) + phụ cấp (ăn trưa) + thưởng theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, 163 Phan Đăng Lưu, P1, Phú Nhuận, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

