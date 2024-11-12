Tuyển Truyền Thông thu nhập 16 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Mức lương
16 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 34 Pasteur, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

- Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

Mô tả công việc:
Phụ trách xây dựng kho dữ liệu tài nguyên truyền thông tại Việt Nam, chủ yếu bao gồm tài nguyên truyền thông, tài nguyên chính phủ, và thiết lập mối quan hệ tốt, quản lý hiệu quả các công việc PR
Phụ trách lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động PR thương hiệu, nâng cao hình ảnh thương hiệu, ví dụ như lễ ra mắt nền tảng trực tuyến,...
Xử lý ổn thỏa các sự cố bất ngờ, mối nguy tìm tàng trong công tác PR.
Responsibilities:
Take responsibility of establishing Vietnamese media resource libraries, mainly including media and government resources, and building good relationships to effectively manage public relations affairs.
Take responsibility of planning and executing brand public relations activities to enhance brand image, such as "platform launch events."
Manage professionally unexpected incidents and public relations crises.
Monitor the effectiveness of public relations, adjust strategies in a timely manner to optimize brand communication, and take responsibility of monitoring relevant public opinions on the platforms, providing regular feedback.

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:
Tốt nghiệp đại học trọng điểm, không giới hạn chuyên ngành
Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên
Có năng lực giao tiếp tốt, kỹ năng quan hệ công chúng tốt, năng lực giao tiếp xã hội tốt
Có thể độc lập hoàn thành các dự án liên quan đến quan hệ công chúng, khả năng thực thi công việc tốt
Có tinh thần hợp tác, kỹ năng làm việc nhóm tốt, có thể phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác
Có khả năng dự đoán sự khác biệt văn hóa và giá trị giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời đưa ra giải pháp giải quyết.
Capability Requirements:
Prefers candidates who are from infamous universities with any major.
At least 5 years of related experience;
Have excellent communication skills, public relations techniques and competent social interaction;
Have capacity to independently complete public relations projects, especially in execution;
Have a good team spirit and ability to collaborate with other departments;
Have good anticipation of cultural and value differences between China and Vietnam to propose efficient strategies;
Prefer candidates who have strong media experience and government managerial style.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định pháp luật.
- Các chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước Việt Nam.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, có cơ hội thăng tiến rộng mở trong tương lai.
Benefits:
- Participation in social insurance, health insurance, and other benefits as per legal regulations.
- Annual leave and public holiday entitlements according to the regulations of the Vietnamese government.
- A dynamic, professional, and friendly working environment with ample opportunities for future advancement.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8. tòa nhà 34 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

