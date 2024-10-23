Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 33 Triệu

Mức lương 28 - 33 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngách 228 Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 28 - 33 Triệu

1. Quản lý phát triển thương hiệu ( Trọng số 35% ):

o Nghiên cứu thị trường, thương hiệu, insight khách hàng, các đối thủ cạnh tranh về những chỉ số liên quan đến phát triển thương hiệu.

o Phân tích dữ liệu tìm kiếm, từ đó đưa ra đề xuất giúp tăng khả năng nhận diện và phát triển thương hiệu của Vietlife

o Xây dựng chiến lược thương hiệu và định vị thương hiệu chuẩn của Tập đoàn cùng các thương hiệu thành viên.

o Đảm bảo tính nhất quán giữa tính cách thương hiệu với tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược của Vietlife.

o Quản lý và đảm bảo triển khai đầy đủ bộ nhận diện thương hiệu của Vietlife.

o Quản trị được rủi ro của Thương hiệu và các chiến dịch truyền thông thương hiệu, xử lý khủng hoảng truyền thông nếu có.

2. Xây dựng, triển khai chiến lược Truyền thông Thương hiệu của Tập đoàn và các đơn vị thành viên ( Trọng số 50% ):

o Thực thi các chiến lược thương hiệu, xây dựng & triển khai các kế hoạch truyền thông, marketing và quảng bá thương hiệu nhằm xây dựng nhận thức thương hiệu tập đoàn và các đơn vị thành viên.

o Quản trị các kênh truyền thông của Tập đoàn và các thương hiệu thành viên

o Xây dựng mối quan hệ, hợp tác với Các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng.

o Phối hợp lên ý tưởng và triển khai các chiến dịch truyền thông truyền thống và hiện đại cho các SPDV của Vietlife.

o Giám sát các hoạt động marketing và quảng cáo về sản phẩm dịch vụ để đảm bảo tính nhất quán với chiến lược thương hiệu.

o Lập kế hoạch và triển khai chi tiết hoạt động Truyền thông nội bộ và phối hợp với các bộ phận liên quan để tổ chức các sự kiện nội bộ

o Xây dựng, quản lý và phân bổ ngân sách truyền thông phù hợp, đảm bảo hoạt động truyền thông diễn ra đúng kế hoạch & không vượt ngân sách được phê duyệt

o Thu thập dữ liệu, hoàn thiện báo cáo kết quả quản lý thương hiệu (tiến độ, hiệu suất, chi tiêu...) theo từng dự án, từng giai đoạn

3. Quản lý, đào tạo & phát triển đội ngũ (Trọng số 10%) :

o Dẫn dắt, cố vấn, đào tạo các kỹ năng và thúc đẩy đội ngũ nhân viên để đạt được các mục tiêu cá nhân và tập thể.

o Tổ chức đánh giá giám sát quản lý, nhân viên hàng tháng, quý, năm. Đề xuất kế hoạch phát triển, khen thưởng, kỷ luật với quản lý, nhân viên thuộc quyền quản lý.

o Truyền thông, tổ chức thực hiện, giám sát đối với các định hướng, quy trình, quy định... của công ty xuống đội ngũ thuộc quyền quản lý.

4. Hoạt động công việc khác (Trọng số 5%) :

o Thực hiện các công việc được giao bởi Quản lý trực tiếp, Tổng Giám đốc

o Tham gia là thành viên của các Ban khi có phê duyệt của Tổng Giám đốc

Với Mức Lương 28 - 33 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Y Dược, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing Am hiểu về ngành Y Dược, hiểu biết về Tự nhiên xã hội Nắm vững kiến thức về Marketing, hiểu biết về thương hiệu, Truyền thông, Quảng cáo, Digital, Báo chí... Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, quản lý bản thân tốt, giải quyết vấn đề, Quản trị Data khách hàng Kinh nghiệm: Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu 03 năm, kinh nghiệm Quản lý tối thiểu 01 năm

Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn : Lương cứng 28.000.000 VNĐ - 33.000.000 VNĐ PC ăn trưa + thưởng doanh số Các khoản thưởng đa dạng : Tháng lương thứ 13, thưởng tháng, quý, năm. Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp, liên tục về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày và kiến thức sản phẩm Được thăm khám sức khỏe miễn phí tổng quát 1 năm 1 lần tại hệ thống phòng khám đa khoa Vietlife Mua thuốc của Vietlife với chính sách ưu đãi lên đến 50% Được tham gia các chế độ BHXH theo quy định, nhiều chính sách phúc lợi quan tâm đến người lao động. Tham dự các sự kiện lớn của công ty được tổ chức tại các khách sạn 5 sao trở lên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin