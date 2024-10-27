Tuyển Truyền Thông Thương Hiệu thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ecolife 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch truyền thông: Thiết kế, triển khai và theo dõi các chiến dịch truyền thông, quảng bá thương hiệu AdFlex qua các kênh truyền thông online và offline Quản lý nội dung: Sáng tạo và biên tập nội dung cho website, mạng xã hội và các ấn phẩm truyền thông khác. Đảm bảo nội dung hấp dẫn và phù hợp với định hướng thương hiệu. Tạo dựng mối quan hệ: Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các cơ quan báo chí, hiệp hội và các đối tác truyền thông để tăng độ phủ thương hiệu. Tổ chức sự kiện: Hỗ trợ trong việc tổ chức các sự kiện, hội thảo, chương trình tài trợ nhằm nâng cao nhận thức về thương hiệu. Đánh giá hiệu quả: Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông, báo cáo kết quả cho cấp quản lý để điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch truyền thông: Thiết kế, triển khai và theo dõi các chiến dịch truyền thông, quảng bá thương hiệu AdFlex qua các kênh truyền thông online và offline

Quản lý nội dung: Sáng tạo và biên tập nội dung cho website, mạng xã hội và các ấn phẩm truyền thông khác. Đảm bảo nội dung hấp dẫn và phù hợp với định hướng thương hiệu.

Tạo dựng mối quan hệ: Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các cơ quan báo chí, hiệp hội và các đối tác truyền thông để tăng độ phủ thương hiệu.

Tổ chức sự kiện: Hỗ trợ trong việc tổ chức các sự kiện, hội thảo, chương trình tài trợ nhằm nâng cao nhận thức về thương hiệu.

Đánh giá hiệu quả: Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông, báo cáo kết quả cho cấp quản lý để điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch truyền thông: Thiết kế, triển khai và theo dõi các chiến dịch truyền thông, quảng bá thương hiệu AdFlex qua các kênh truyền thông online và offline Quản lý nội dung: Sáng tạo và biên tập nội dung cho website, mạng xã hội và các ấn phẩm truyền thông khác. Đảm bảo nội dung hấp dẫn và phù hợp với định hướng thương hiệu. Tạo dựng mối quan hệ: Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các cơ quan báo chí, hiệp hội và các đối tác truyền thông để tăng độ phủ thương hiệu. Tổ chức sự kiện: Hỗ trợ trong việc tổ chức các sự kiện, hội thảo, chương trình tài trợ nhằm nâng cao nhận thức về thương hiệu. Đánh giá hiệu quả: Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông, báo cáo kết quả cho cấp quản lý để điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch truyền thông: Thiết kế, triển khai và theo dõi các chiến dịch truyền thông, quảng bá thương hiệu AdFlex qua các kênh truyền thông online và offline

Quản lý nội dung: Sáng tạo và biên tập nội dung cho website, mạng xã hội và các ấn phẩm truyền thông khác. Đảm bảo nội dung hấp dẫn và phù hợp với định hướng thương hiệu.

Tạo dựng mối quan hệ: Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các cơ quan báo chí, hiệp hội và các đối tác truyền thông để tăng độ phủ thương hiệu.

Tổ chức sự kiện: Hỗ trợ trong việc tổ chức các sự kiện, hội thảo, chương trình tài trợ nhằm nâng cao nhận thức về thương hiệu.

Đánh giá hiệu quả: Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông, báo cáo kết quả cho cấp quản lý để điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADFLEX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh... Các chế độ phúc lợi hấp dẫn: Phụ cấp ăn trưa (50.000VND/bữa), nghỉ mát, phụ cấp du lịch/teambuilding hàng quý, gửi xe miễn phí tại tòa nhà công ty, ... Bảo hiểm sức khỏe PTI lên tới 60.000.000 VNĐ/năm cho nhân viên chính thức. Performance review 2 lần/năm với định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Trợ cấp công tác, điện thoại, thiết bị làm việc đầy đủ. Cơ hội đi du lịch, công tác và tham dự các sự kiện trong & ngoài nước. Mọi ý tưởng, cách làm đều được lắng nghe và ghi nhận.

Lương cứng 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh...

Các chế độ phúc lợi hấp dẫn: Phụ cấp ăn trưa (50.000VND/bữa), nghỉ mát, phụ cấp du lịch/teambuilding hàng quý, gửi xe miễn phí tại tòa nhà công ty, ...

Bảo hiểm sức khỏe PTI lên tới 60.000.000 VNĐ/năm cho nhân viên chính thức.

Performance review 2 lần/năm với định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Trợ cấp công tác, điện thoại, thiết bị làm việc đầy đủ.

Cơ hội đi du lịch, công tác và tham dự các sự kiện trong & ngoài nước.

Mọi ý tưởng, cách làm đều được lắng nghe và ghi nhận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADFLEX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin