Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, toà nhà iNET, số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Liên hệ nhắc học viên vào học (data nóng do MKT cung cấp) Tổ chức lớp học trực tuyến online qua zoom cho học viên (ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn MC online theo kịch bản có sẵn) Lập nhóm zalo để chăm sóc và tư vấn khoá học phù hợp cho học viên Báo cáo công việc cho leader Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm dẫn MC hoặc có lợi thế gương mặt/ ngoại hình Có khả năng làm việc online tại nhà sau giờ hành chính trung bình 3 buổi/ tuần Có laptop để làm việc (công ty có phụ cấp laptop) Bằng cấp tối thiểu: Cao đẳng

Mức lương và pc: 8.000.000đ - 10.000.000đ/ tháng + thưởng 3-5% doanh thu cao nhất thị trường Lương mềm: 100.000đ/ buổi zoom + thưởng 1% doanh thu zoom (tổng thu nhập cạnh tranh) Ăn trưa miễn phí tại công ty Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết... Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, nhân văn hóa làm việc tử tế Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc Được đăng ký thời gian làm việc: 8h-17h/ 8h30-17h30/ 9h-18h. Từ thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng

