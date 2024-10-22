Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, toà nhà iNET, số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Liên hệ nhắc học viên vào học (data nóng do MKT cung cấp) Tổ chức lớp học trực tuyến online qua zoom cho học viên (ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn MC online theo kịch bản có sẵn) Lập nhóm zalo để chăm sóc và tư vấn khoá học phù hợp cho học viên Báo cáo công việc cho leader Quy trình phỏng vấn: 01 vòng
Liên hệ nhắc học viên vào học (data nóng do MKT cung cấp)
Tổ chức lớp học trực tuyến online qua zoom cho học viên (ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn MC online theo kịch bản có sẵn)
Lập nhóm zalo để chăm sóc và tư vấn khoá học phù hợp cho học viên
Báo cáo công việc cho leader
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm dẫn MC hoặc có lợi thế gương mặt/ ngoại hình Có khả năng làm việc online tại nhà sau giờ hành chính trung bình 3 buổi/ tuần Có laptop để làm việc (công ty có phụ cấp laptop) Bằng cấp tối thiểu: Cao đẳng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm dẫn MC hoặc có lợi thế gương mặt/ ngoại hình
Có khả năng làm việc online tại nhà sau giờ hành chính trung bình 3 buổi/ tuần
Có laptop để làm việc (công ty có phụ cấp laptop)
Bằng cấp tối thiểu: Cao đẳng

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và pc: 8.000.000đ - 10.000.000đ/ tháng + thưởng 3-5% doanh thu cao nhất thị trường Lương mềm: 100.000đ/ buổi zoom + thưởng 1% doanh thu zoom (tổng thu nhập cạnh tranh) Ăn trưa miễn phí tại công ty Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết... Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, nhân văn hóa làm việc tử tế Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc Được đăng ký thời gian làm việc: 8h-17h/ 8h30-17h30/ 9h-18h. Từ thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng
Mức lương và pc: 8.000.000đ - 10.000.000đ/ tháng + thưởng 3-5% doanh thu cao nhất thị trường
Lương mềm: 100.000đ/ buổi zoom + thưởng 1% doanh thu zoom (tổng thu nhập cạnh tranh)
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, nhân văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Được đăng ký thời gian làm việc: 8h-17h/ 8h30-17h30/ 9h-18h. Từ thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà iNET, số 247 Đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

