Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
- Hà Nội: Tầng 6, toà nhà iNET, số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Liên hệ nhắc học viên vào học (data nóng do MKT cung cấp)
Tổ chức lớp học trực tuyến online qua zoom cho học viên (ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn MC online theo kịch bản có sẵn)
Lập nhóm zalo để chăm sóc và tư vấn khoá học phù hợp cho học viên
Báo cáo công việc cho leader
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm dẫn MC hoặc có lợi thế gương mặt/ ngoại hình
Có khả năng làm việc online tại nhà sau giờ hành chính trung bình 3 buổi/ tuần
Có laptop để làm việc (công ty có phụ cấp laptop)
Bằng cấp tối thiểu: Cao đẳng
Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương và pc: 8.000.000đ - 10.000.000đ/ tháng + thưởng 3-5% doanh thu cao nhất thị trường
Lương mềm: 100.000đ/ buổi zoom + thưởng 1% doanh thu zoom (tổng thu nhập cạnh tranh)
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, nhân văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Được đăng ký thời gian làm việc: 8h-17h/ 8h30-17h30/ 9h-18h. Từ thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
