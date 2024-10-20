Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà MISA Lô 5, Công viên Phần mềm Quang Trung, Số 49 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Sản phẩm kinh doanh:

Bộ giải pháp phần mềm MISA AMIS bao gồm 4 phân hệ sản phẩm Tài chính kế toán, Marketing - Bán hàng, Nhân sự, Văn phòng số với hơn 170.000 đơn vị doanh nghiệp đang tin dùng. Sản phẩm còn được đưa vào chương trình đào tạo cho hơn 600 trường trên cả nước. Phần mềm Quản lý bán hàng đa kênh MISA eShop hiện tại là phần mềm chuyên biệt cho hơn 21.000 cửa hàng, chuỗi cửa hàng, doanh nghiệp về lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm, siêu thị,... Phần mềm Quản lý nhà hàng MISA Cukcuk hiện tại là phần mềm tốt nhất đáp ứng các nghiệp vụ cơ bản đến chuyên sâu trong khối ngành kinh doanh ẩm thực với gần 51.000 nhà hàng, khách sạn, quán cafe,...

Bộ giải pháp phần mềm MISA AMIS bao gồm 4 phân hệ sản phẩm Tài chính kế toán, Marketing - Bán hàng, Nhân sự, Văn phòng số với hơn 170.000 đơn vị doanh nghiệp đang tin dùng. Sản phẩm còn được đưa vào chương trình đào tạo cho hơn 600 trường trên cả nước.

Phần mềm Quản lý bán hàng đa kênh MISA eShop hiện tại là phần mềm chuyên biệt cho hơn 21.000 cửa hàng, chuỗi cửa hàng, doanh nghiệp về lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm, siêu thị,...

Phần mềm Quản lý bán hàng đa kênh MISA eShop

Phần mềm Quản lý nhà hàng MISA Cukcuk hiện tại là phần mềm tốt nhất đáp ứng các nghiệp vụ cơ bản đến chuyên sâu trong khối ngành kinh doanh ẩm thực với gần 51.000 nhà hàng, khách sạn, quán cafe,...

Phần mềm Quản lý nhà hàng MISA Cukcuk

Chi tiết công việc:

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng dựa trên tệp data công ty cung cấp kết hợp chủ động tìm kiếm thêm thông qua hội thảo, workshop, social marketing, affiliate, khách hàng cũ,... Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng thông qua: gặp gỡ & trao đổi trực tiếp, điện thoại, email,... tích hợp của công nghệ AI tiên tiến. Demo và tư vấn giải pháp phù hợp cho khách hàng Đàm phán và chốt hợp đồng Đối tượng khách hàng: CEO, giảm đốc, trưởng các bộ phận tại các doanh nghiệp

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng dựa trên tệp data công ty cung cấp kết hợp chủ động tìm kiếm thêm thông qua hội thảo, workshop, social marketing, affiliate, khách hàng cũ,...

Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng thông qua: gặp gỡ & trao đổi trực tiếp, điện thoại, email,... tích hợp của công nghệ AI tiên tiến.

Demo và tư vấn giải pháp phù hợp cho khách hàng

Đàm phán và chốt hợp đồng

Đối tượng khách hàng: CEO, giảm đốc, trưởng các bộ phận tại các doanh nghiệp

Thời gian làm việc:

Từ tháng 05 đến hết tháng 11: 08:00 - 17:30, Thứ 2 - Thứ 6 Từ tháng 12 đến hết tháng 04: 08:00 - 17:30, Thứ 2 - sáng Thứ 7

Từ tháng 05 đến hết tháng 11: 08:00 - 17:30, Thứ 2 - Thứ 6

Từ tháng 05 đến hết tháng 11:

Từ tháng 12 đến hết tháng 04: 08:00 - 17:30, Thứ 2 - sáng Thứ 7

Từ tháng 12 đến hết tháng 04:

Quy trình tuyển dụng:

Vòng 1: Phỏng vấn trực tiếp Vòng 2: Khóa huấn luyện Professional Sales 3 ngày

Vòng 1: Phỏng vấn trực tiếp

Vòng 2: Khóa huấn luyện Professional Sales 3 ngày

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 21 đến 28 Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các khối ngành Kinh tế: Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Khách sạn - Du lịch...(Sinh viên chờ bằng có thể ứng tuyển) Không yêu cầu kinh nghiệm Mong muốn phát triển sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực tư vấn bán hàng B2B Tự tin về khả năng giao tiếp, đàm phán thương lượng Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh tại các công ty công nghệ, ngân hàng, tài chính, thị trường F&B,...

Độ tuổi: từ 21 đến 28

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các khối ngành Kinh tế: Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Khách sạn - Du lịch...(Sinh viên chờ bằng có thể ứng tuyển)

Không yêu cầu kinh nghiệm

Mong muốn phát triển sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực tư vấn bán hàng B2B

Tự tin về khả năng giao tiếp, đàm phán thương lượng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh tại các công ty công nghệ, ngân hàng, tài chính, thị trường F&B,...

Tại Công ty cổ phần Misa Thì Được Hưởng Những Gì

Nền tảng vững chắc cho phát triển sự nghiệp, thăng tiến, quyền lợi:

Thu nhập bình quân 20.000.000 đồng ++ bao gồm: Lương cứng: 7.000.000 - 10.000.000 đồng + Thưởng doanh số không giới hạn Đánh giá tăng lương 4 lần/năm, thưởng sáng kiến, thưởng chiến dịch Thử việc 2 tháng hưởng 95%-100% lương cứng Được tham gia khóa huấn luyện Professional Sales trực tiếp bởi Giám đốc, Quản lý Kinh doanh Lộ trình thăng tiến theo hướng chuyên gia hoặc quản lý sau 6 tháng - 1 năm Được cung cấp máy tính, phụ cấp điện thoại, công tác phí Được hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, thưởng Lễ tết, du lịch, khám sức khỏe, nghỉ mát định kỳ, CLB văn nghệ thể thao,... Được cung cấp trang thiết bị: máy tính, sim điện thoại, phụ cấp điện thoại, công tác phí Được cung cấp công cụ hỗ trợ kinh doanh đạt hiệu quả cao: AI Marketing, CRM, Chữ ký số cá nhân,...

Thu nhập bình quân 20.000.000 đồng ++ bao gồm: Lương cứng: 7.000.000 - 10.000.000 đồng + Thưởng doanh số không giới hạn

Đánh giá tăng lương 4 lần/năm, thưởng sáng kiến, thưởng chiến dịch

Thử việc 2 tháng hưởng 95%-100% lương cứng

Được tham gia khóa huấn luyện Professional Sales trực tiếp bởi Giám đốc, Quản lý Kinh doanh

Lộ trình thăng tiến theo hướng chuyên gia hoặc quản lý sau 6 tháng - 1 năm

Được cung cấp máy tính, phụ cấp điện thoại, công tác phí

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, thưởng Lễ tết, du lịch, khám sức khỏe, nghỉ mát định kỳ, CLB văn nghệ thể thao,...

Được cung cấp trang thiết bị: máy tính, sim điện thoại, phụ cấp điện thoại, công tác phí

Được cung cấp công cụ hỗ trợ kinh doanh đạt hiệu quả cao: AI Marketing, CRM, Chữ ký số cá nhân,...

Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành:

Gần 3000 nhân sự thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo với các bạn trẻ (GenZ) giỏi và tài năng. Connecting Talents: tập trung phát triển những con người có chung lý tưởng, mục tiêu, cùng trao giá trị và nhận thành công Breakthrough Thinking: môi trường tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo, MISA-er được tự do phát triển các ý tưởng tiến bộ, cải tiến công việc Hitech/Work Smarter: tối ưu hiệu suất công việc bằng ứng dụng công nghệ, phần mềm tự động (AMIS, Jira, Power BI, AI Marketing,...) Being Happy At Work: MISA mong muốn tạo một môi trường làm việc để bạn luôn cảm thấy hạnh phúc

Gần 3000 nhân sự thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo với các bạn trẻ (GenZ) giỏi và tài năng.

Connecting Talents: tập trung phát triển những con người có chung lý tưởng, mục tiêu, cùng trao giá trị và nhận thành công

Breakthrough Thinking: môi trường tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo, MISA-er được tự do phát triển các ý tưởng tiến bộ, cải tiến công việc

Hitech/Work Smarter: tối ưu hiệu suất công việc bằng ứng dụng công nghệ, phần mềm tự động (AMIS, Jira, Power BI, AI Marketing,...)

Being Happy At Work: MISA mong muốn tạo một môi trường làm việc để bạn luôn cảm thấy hạnh phúc

Tiên phong công nghệ, uy tín

MISA là doanh nghiệp CNTT xuất sắc nhất khu vực Châu Á - Châu Đại Dương. Tiên phong xuất khẩu giải pháp SaaS TOP đầu doanh nghiệp CNTT tăng trưởng liên tục với quy mô nhân sự tăng 20%/năm, doanh thu tăng 15%/năm Hội tụ gần 3000 nhân tài cùng khát vọng đưa sản phẩm công nghệ “Make In Vietnam” vươn tầm quốc tế Xây dựng niềm tin với 350.000 khách hàng là đơn vị HCSN, doanh nghiệp, 3.5 triệu khách hàng cá nhân tại Việt Nam và 22 quốc gia Hơn 100 giải thưởng trong ngành CNTT trong nước và quốc tế

MISA là doanh nghiệp CNTT xuất sắc nhất khu vực Châu Á - Châu Đại Dương. Tiên phong xuất khẩu giải pháp SaaS

TOP đầu doanh nghiệp CNTT tăng trưởng liên tục với quy mô nhân sự tăng 20%/năm, doanh thu tăng 15%/năm

Hội tụ gần 3000 nhân tài cùng khát vọng đưa sản phẩm công nghệ “Make In Vietnam” vươn tầm quốc tế

Xây dựng niềm tin với 350.000 khách hàng là đơn vị HCSN, doanh nghiệp, 3.5 triệu khách hàng cá nhân tại Việt Nam và 22 quốc gia

Hơn 100 giải thưởng trong ngành CNTT trong nước và quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Misa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin