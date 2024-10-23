Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Lô 15
- B3, Khu đảo nổi, Khuê Trung, Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng sử dụng EasySalon - Phần mềm cung cấp giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng chuyên biệt cho mảng làm đẹp (HairSalon, Spa, Barbershop)
Tiếp nhận thông tin khách hàng từ phòng marketing để liên hệ tư vấn phần mềm cho khách hàng
Ký kết hợp đồng và hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm.
Phối hợp với bộ phận CSKH cùng hỗ trợ và chăm sóc khách hàng mình phụ trách
Theo dõi và báo cáo tiến độ công việc với trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng giao tiếp tốt, hoạt bát, chủ động trong công việc
Có đam mê kinh doanh
Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều hoạt động sáng tạo
Được đào tạo, hướng dẫn chi tiết về sản phẩm và các kỹ năng liên quan hỗ trợ công việc
Xét duyệt tăng level định kỳ 3 tháng /lần & lương tháng 13 theo kết quả công việc.
Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...).
Thưởng các dịp lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ hấp dẫn, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
