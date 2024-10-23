Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 15 - B3, Khu đảo nổi, Khuê Trung, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng sử dụng EasySalon - Phần mềm cung cấp giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng chuyên biệt cho mảng làm đẹp (HairSalon, Spa, Barbershop) Tiếp nhận thông tin khách hàng từ phòng marketing để liên hệ tư vấn phần mềm cho khách hàng Ký kết hợp đồng và hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng sử dụng EasySalon - Phần mềm cung cấp giải pháp quản lý và chăm sóc khách hàng chuyên biệt cho mảng làm đẹp (HairSalon, Spa, Barbershop)

Tiếp nhận thông tin khách hàng từ phòng marketing để liên hệ tư vấn phần mềm cho khách hàng

Ký kết hợp đồng và hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm.

Phối hợp với bộ phận CSKH cùng hỗ trợ và chăm sóc khách hàng mình phụ trách

Theo dõi và báo cáo tiến độ công việc với trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Khả năng giao tiếp tốt, hoạt bát, chủ động trong công việc

Có đam mê kinh doanh

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 10 triệu – 25 triệu/tháng (lương cứng + hoa hồng + thưởng hàng tháng)

Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều hoạt động sáng tạo

Được đào tạo, hướng dẫn chi tiết về sản phẩm và các kỹ năng liên quan hỗ trợ công việc

Xét duyệt tăng level định kỳ 3 tháng /lần & lương tháng 13 theo kết quả công việc.

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...).

Thưởng các dịp lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ hấp dẫn, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin