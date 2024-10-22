Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 2 - 7 Triệu
Tư vấn tải ứng dụng Kredivo cũng như đăng ký và sử dụng dịch vụ trả góp phù hợp cho nhu cầu khách hàng tại các điểm cửa hàng đối tác của Kredivo Vietnam
Giải đáp các thắc mắc của khách về sản phẩm dịch vụ của công ty
Tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ
Chăm sóc khách hàng cũ
Đi thị trường để hỗ trợ khách hàng hoàn tất hợp đồng (nếu cần)
Báo cáo các trường hợp có dấu hiệu gian lận của khách hàng (nếu có)
Thời gian làm việc: theo ca tại cửa hàng được phân bổ ( ca 1: 10:00-16:00 ; ca 2: 16:00-22:00)
Với Mức Lương 2 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, lưu loát
Có thể sử dụng điện thoại thông minh
Có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng hoặc yêu thích giao tiếp là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
1 tuần off 1 ngày không cố định
Thưởng hoa hồng không giới hạn nếu đạt được chỉ tiêu Công ty đề ra
Được đào tạo nghiệp vụ có tính lương trong quá trình training
Được đào tạo và cơ hội thăng tiến lên các cấp quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
