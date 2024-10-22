Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 7 Triệu

Mức lương 2 - 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 2 - 7 Triệu

Tư vấn tải ứng dụng Kredivo cũng như đăng ký và sử dụng dịch vụ trả góp phù hợp cho nhu cầu khách hàng tại các điểm cửa hàng đối tác của Kredivo Vietnam

Giải đáp các thắc mắc của khách về sản phẩm dịch vụ của công ty

Tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng dịch vụ

Chăm sóc khách hàng cũ

Đi thị trường để hỗ trợ khách hàng hoàn tất hợp đồng (nếu cần)

Báo cáo các trường hợp có dấu hiệu gian lận của khách hàng (nếu có)

Thời gian làm việc: theo ca tại cửa hàng được phân bổ ( ca 1: 10:00-16:00 ; ca 2: 16:00-22:00)

Với Mức Lương 2 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu tốt nghiệp THPT trở lên (12/12)

Giao tiếp tốt, lưu loát

Có thể sử dụng điện thoại thông minh

Có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng hoặc yêu thích giao tiếp là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25,000/giờ

1 tuần off 1 ngày không cố định

Thưởng hoa hồng không giới hạn nếu đạt được chỉ tiêu Công ty đề ra

Được đào tạo nghiệp vụ có tính lương trong quá trình training

Được đào tạo và cơ hội thăng tiến lên các cấp quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.