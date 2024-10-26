Tuyển Tư Vấn thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 48, ngõ 190/11, Đường Thanh Am, P. Thượng Thanh, Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thiết kế và tư vấn cho khách hàng về hệ thống Chiller, AHU, VRV Triển khai bản vẽ thi công (Shop Drawing). Lên khối lượng, lập báo giá hệ thống HVAC dựa trên bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công; Tư vấn bảo hành, xử lý các vấn kỹ thuật phát sinh. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan của Công ty.

Thiết kế và tư vấn cho khách hàng về hệ thống Chiller, AHU, VRV

Triển khai bản vẽ thi công (Shop Drawing).

Lên khối lượng, lập báo giá hệ thống HVAC dựa trên bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công;

Tư vấn bảo hành, xử lý các vấn kỹ thuật phát sinh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan của Công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu về cơ điện lạnh; nhiệt lạnh; điện Thành thạo Autocad, Office, đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật Hiểu biết về các hệ thống Chiller, điều hòa không khí VRV, cơ điện lạnh.... Khả năng giao tiếp tốt. Ưu tiên biết tiếng Anh hoặc tiếng Hoa Tự tin, năng động, sáng tạo Chịu được áp lực cao. Cẩn thận, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần phục vụ khách hàng. Tuân thủ nội quy, văn hoá công ty.

Am hiểu về cơ điện lạnh; nhiệt lạnh; điện

Thành thạo Autocad, Office, đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật

Hiểu biết về các hệ thống Chiller, điều hòa không khí VRV, cơ điện lạnh....

Khả năng giao tiếp tốt. Ưu tiên biết tiếng Anh hoặc tiếng Hoa

Tự tin, năng động, sáng tạo

Chịu được áp lực cao. Cẩn thận, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần phục vụ khách hàng.

Tuân thủ nội quy, văn hoá công ty.

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương đánh giá dựa trên năng lực và kinh nghiệm. Được đánh giá điều chỉnh lương định kỳ hàng năm.

- Phụ cấp khác: Lương tháng 13 & thưởng hấp dẫn theo kết quả doanh thu của Công ty, .

- Được đi du lịch, nghỉ phép năm (12 ngày), nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin