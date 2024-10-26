Tuyển Tư Vấn thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 48, ngõ 190/11, Đường Thanh Am, P. Thượng Thanh, Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thiết kế và tư vấn cho khách hàng về hệ thống Chiller, AHU, VRV Triển khai bản vẽ thi công (Shop Drawing). Lên khối lượng, lập báo giá hệ thống HVAC dựa trên bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công; Tư vấn bảo hành, xử lý các vấn kỹ thuật phát sinh. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan của Công ty.
Thiết kế và tư vấn cho khách hàng về hệ thống Chiller, AHU, VRV
Triển khai bản vẽ thi công (Shop Drawing).
Lên khối lượng, lập báo giá hệ thống HVAC dựa trên bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công;
Tư vấn bảo hành, xử lý các vấn kỹ thuật phát sinh.
Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan của Công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu về cơ điện lạnh; nhiệt lạnh; điện Thành thạo Autocad, Office, đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật Hiểu biết về các hệ thống Chiller, điều hòa không khí VRV, cơ điện lạnh.... Khả năng giao tiếp tốt. Ưu tiên biết tiếng Anh hoặc tiếng Hoa Tự tin, năng động, sáng tạo Chịu được áp lực cao. Cẩn thận, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần phục vụ khách hàng. Tuân thủ nội quy, văn hoá công ty.
Am hiểu về cơ điện lạnh; nhiệt lạnh; điện
Thành thạo Autocad, Office, đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật
Hiểu biết về các hệ thống Chiller, điều hòa không khí VRV, cơ điện lạnh....
Khả năng giao tiếp tốt. Ưu tiên biết tiếng Anh hoặc tiếng Hoa
Tự tin, năng động, sáng tạo
Chịu được áp lực cao. Cẩn thận, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần phục vụ khách hàng.
Tuân thủ nội quy, văn hoá công ty.

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương đánh giá dựa trên năng lực và kinh nghiệm. Được đánh giá điều chỉnh lương định kỳ hàng năm.
- Phụ cấp khác: Lương tháng 13 & thưởng hấp dẫn theo kết quả doanh thu của Công ty, .
- Được đi du lịch, nghỉ phép năm (12 ngày), nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc

Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 48, ngõ 190/11, Đường Thanh Am, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

