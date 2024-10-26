Tuyển Tư Vấn thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc
- Hà Nội: Số 48, ngõ 190/11, Đường Thanh Am, P. Thượng Thanh, Long Biên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thiết kế và tư vấn cho khách hàng về hệ thống Chiller, AHU, VRV
Triển khai bản vẽ thi công (Shop Drawing).
Lên khối lượng, lập báo giá hệ thống HVAC dựa trên bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công;
Tư vấn bảo hành, xử lý các vấn kỹ thuật phát sinh.
Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan của Công ty.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu về cơ điện lạnh; nhiệt lạnh; điện
Thành thạo Autocad, Office, đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật
Hiểu biết về các hệ thống Chiller, điều hòa không khí VRV, cơ điện lạnh....
Khả năng giao tiếp tốt. Ưu tiên biết tiếng Anh hoặc tiếng Hoa
Tự tin, năng động, sáng tạo
Chịu được áp lực cao. Cẩn thận, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần phục vụ khách hàng.
Tuân thủ nội quy, văn hoá công ty.
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp khác: Lương tháng 13 & thưởng hấp dẫn theo kết quả doanh thu của Công ty, .
- Được đi du lịch, nghỉ phép năm (12 ngày), nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
