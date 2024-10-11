Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Làm việc tại nhà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Gặp gỡ online/ ofline học viên, khách hàng, cộng đồng của học viện dinh dưỡng Nutrime và đưa ra những kiểm tra cơ bản về sức khỏe qua máy đó lượng tử Từ kết quả kiểm tra và chế độ dinh dưỡng hiện tại của KH, đưa ra đánh giá về dinh dưỡng hiện tại của KH Tư vấn các thông tin nên có chế độ dinh dưỡng và kế hoạch ăn uống, thực phẩm bổ sung để phù hợp với thể trạng của KH nhằm cải thiện sức khoẻ của họ (Tham khảo thêm tại Nutrime vn hoặc Cô Hiền dinh dưỡng) Quy trình trao đổi: 01 vòng
Gặp gỡ online/ ofline học viên, khách hàng, cộng đồng của học viện dinh dưỡng Nutrime và đưa ra những kiểm tra cơ bản về sức khỏe qua máy đó lượng tử
Từ kết quả kiểm tra và chế độ dinh dưỡng hiện tại của KH, đưa ra đánh giá về dinh dưỡng hiện tại của KH
Tư vấn các thông tin nên có chế độ dinh dưỡng và kế hoạch ăn uống, thực phẩm bổ sung để phù hợp với thể trạng của KH nhằm cải thiện sức khoẻ của họ
(Tham khảo thêm tại Nutrime vn hoặc Cô Hiền dinh dưỡng)
Quy trình trao đổi: 01 vòng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp tối thiểu: cử nhân dinh dưỡng Ưu tiên bác sĩ/ dược sỹ hoặc có kinh nghiệm tương đương Có laptop để làm việc Có tâm và yêu nghề
Bằng cấp tối thiểu: cử nhân dinh dưỡng
Ưu tiên bác sĩ/ dược sỹ hoặc có kinh nghiệm tương đương
Có laptop để làm việc
Có tâm và yêu nghề

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và pc: 10.000.000đ - 15.000.000đ/ tháng + thưởng cạnh tranh Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết... Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, nhân văn hóa làm việc tử tế Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên Unica, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech và dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn và mang lại nhiều giá trị cho xã hội Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc Đăng ký thời gian làm việc: 9h00 - 12h00 và 14h00 - 17h00 (6 giờ/ ngày), Thứ 2 - Thứ 7 Làm việc tại nhà hoặc tại văn phòng
Mức lương và pc: 10.000.000đ - 15.000.000đ/ tháng + thưởng cạnh tranh
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, nhân văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên Unica, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech và dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn và mang lại nhiều giá trị cho xã hội
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Đăng ký thời gian làm việc: 9h00 - 12h00 và 14h00 - 17h00 (6 giờ/ ngày), Thứ 2 - Thứ 7 Làm việc tại nhà hoặc tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà iNET, số 247 Đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

