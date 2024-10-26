Tuyển Tư Vấn thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu kỹ thuật, chọn mã sản phẩm, tư vấn giải pháp cho khách hàng

Hỗ trợ cho nhân viên sales và khách hàng trong quá trình xử lý yêu cầu của khách hàng, chào giá và chăm sóc sau bán

Lắp đặt, cài đặt thiết bị tại văn phòng hoặc nhà xưởng của khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành điện (Tự động hóa, điện - điện tử, kỹ thuật điện ...), cơ khí, kỹ thuật cơ khí...

Có kinh nghiệm hoặc chưa có kinh nghiệm thì sẽ được đào tạo

Lạc quan, siêng năng, chủ động và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm trong công việc.

Định hướng gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc

Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được đào tạo, học tập kiến thức chuyên ngành phục vụ công việc.

Có cơ chế tăng lương theo năng lực, khuyến khích nhân viên học tập nâng cao năng lực để phát triển bản thân.

Nhận được nhiều sự hỗ trợ, hướng dẫn của cấp quản lý trong quá trình xử lý công việc.

Quyền lợi

Lương cơ bản ban đầu 10 000 000 VNĐ – 15 000 000 VNĐ/tháng. Mức lương có thể thỏa thuận thêm theo năng lực khi phỏng vấn.

Thưởng KPI theo quy định công ty

Hỗ trợ ăn trưa, xăng xe, xa nhà, sinh con...

Thưởng ngày lễ, tết, thưởng cuối năm...

Các chế độ và chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm 24/24, nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định của luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Bảo An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin