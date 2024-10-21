Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần Hồng Lam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 06 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng. Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị Phối hợp lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty Hỗ trợ phát triển đội nhóm kinh doanh Phối hợp với phòng Marketing thực hiện kế hoạch kinh doanh Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc tương đương Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, FMCG. Có kiến thức Kinh doanh, yêu thích công việc kinh doanh, giao tiếp Có hiểu biết về nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu và dự báo Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Có khả năng chịu áp lực công việc.

Tại Công ty cổ phần Hồng Lam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 20 triệu (Lương cứng + Thưởng) Mức lương thỏa thuận dựa trên khả năng và năng lực (sẽ thỏa thuận chi tiết khi tham gia phỏng vấn) Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng lao động chính thức. Thưởng theo hiệu quả thực hiện công việc, thưởng Lễ Tết lớn trong năm Tham gia Teambuilding (tất niên, dã ngoại) Quà và tiệc mừng sinh nhật thành viên có sinh nhật trong tháng. Hỗ trợ ăn trưa Du lịch cùng Công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hồng Lam

