Tuyển Tư Vấn thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHÍ NÉN VIỆT MỸ
- Hồ Chí Minh: 13 Đường D12 Trường Thạnh, Quận 9
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Liên hệ khách hàng tư vấn, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm nhu cầu, Theo dõi đơn hàng.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng
Khai thác thông tin khách hàng thông qua điện thoại hoặc tiếp xúc trực tiếp
Cập nhật kiến thức về sản phẩm, học hỏi nâng cao kỹ năng bán hàng
Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của phòng kinh doanh
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp: Cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Marketing, quản trị kinh doanh...
Nữ, Độ tuổi 23-30
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng và telesales,lĩnh vực bán hàng thiết bị công nghiệp, kĩ thuật là một lợi thế
Chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến và định hướng gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHÍ NÉN VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 6.000.000 - 10.000.000 đồng/tháng + hoa hồng + thưởng KPI, tổng thu nhập lên tới 50.000.000 đồng/tháng
Thưởng cuối năm (từ 1 tháng lương trở lên) + Thưởng lương tháng 13 + Thưởng thành tích + Thưởng thâm niên...
Chế độ BHXH và nghỉ, tết theo quy định của nhà nước
Du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các buổi party, sinh nhật, hội thao... cùng công ty
Xét tăng lương tối thiểu 1 lần/ năm
Hỗ trợ 100% chi phí điện thoại, laptop, Cấp đồng phục ...
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng Phòng Kinh Doanh
Thưởng nóng đạt doanh số mỗi quý ( Lên đến 50 triệu )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHÍ NÉN VIỆT MỸ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
