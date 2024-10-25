Tuyển Tư Vấn thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13 Đường D12 Trường Thạnh, Quận 9

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Liên hệ khách hàng tư vấn, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm nhu cầu, Theo dõi đơn hàng. Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng Khai thác thông tin khách hàng thông qua điện thoại hoặc tiếp xúc trực tiếp Cập nhật kiến thức về sản phẩm, học hỏi nâng cao kỹ năng bán hàng Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của phòng kinh doanh

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Marketing, quản trị kinh doanh... Nữ, Độ tuổi 23-30 Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng và telesales,lĩnh vực bán hàng thiết bị công nghiệp, kĩ thuật là một lợi thế Chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến và định hướng gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHÍ NÉN VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6.000.000 - 10.000.000 đồng/tháng + hoa hồng + thưởng KPI, tổng thu nhập lên tới 50.000.000 đồng/tháng Thưởng cuối năm (từ 1 tháng lương trở lên) + Thưởng lương tháng 13 + Thưởng thành tích + Thưởng thâm niên... Chế độ BHXH và nghỉ, tết theo quy định của nhà nước Du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các buổi party, sinh nhật, hội thao... cùng công ty Xét tăng lương tối thiểu 1 lần/ năm Hỗ trợ 100% chi phí điện thoại, laptop, Cấp đồng phục ... Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng Phòng Kinh Doanh Thưởng nóng đạt doanh số mỗi quý ( Lên đến 50 triệu )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHÍ NÉN VIỆT MỸ

