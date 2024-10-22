Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH HÀNG HÓA TORNADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mipec Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

+ Tìm kiếm khách hàng, mời tham gia các sản phẩm của Tornado

+ Thực hiện việc lập kế hoạch bán hàng hàng ngày.

+ Đảm bảo phễu khách hàng đầu vào, telesale,

+ Đảm bảo hoàn thành KPI được giao

+ Đảm bảo CLDV cung cấp cho KH

+ Triển khai thực hiện các chương trình thi đua về HTVH của Công ty.

Trình độ: - Học vấn: Tốt nghiệp đại học/cao đằng chuyên nghành tài chính, NH, kinh tế, kiểm toán .

- Tin học: Thành thạo Power point, Visio, Excel cơ bản.

Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm chuyên môn: Có kinh nghiệm đã từng làm qua các Cty kinh doanh hàng hóa, công ty chứng khoán, công ty tài chính tương đương, thâm niên từ 6 tháng trở lên.

Kiến thức:

- Hiểu biết cơ bản kiến thức pháp luật về thị trường tài chính và có thể vận dụng hiệu quả vào công việc

- Hiểu biết về nghiệp vụ kinh doanh hàng hóa, tài chính, sản phẩm hợp tác kinh doanh, đầu tư.

- Có tư duy phân tích tốt, lý giải một cách logic về các điểm mạnh, điểm yếu của các phương án kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH HÀNG HÓA TORNADO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng = 6tr + Lương KPI + Hoa hồng + Phụ cấp, Thu nhập 10-30 triệu/ tháng

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn cần thiết để phục vụ cho công việc

- Phát triển tiềm năng bản thân và có cơ hội thăng tiến trong công việc

- Tham gia các chương trình đào tạo miễn phí của Công ty và các hoạt động ngoại khóa bổ ích

- Chế độ lương thưởng và chế độ phúc lợi, nghỉ mát, khám sức khỏe, thẻ bảo hiểm sức khỏe, tham gia BHXH đầy đủ, nghỉ lễ, nghỉ tết... theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH HÀNG HÓA TORNADO

