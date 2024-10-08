Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Điện tử viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử viễn thông Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 318 bùi xương trạch, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Thiết kế các hệ thống Điện nhẹ (ELV) cho các công trình dân dụng, công nghiệp: Mạng cáp có Cấu trúc, mạng LAN, mạng Điện thoại, Wifi, Tổng đài, Camera quan sát, Âm thanh công cộng (PA), Truy cập vào ra (Access Control)...
- Lập hồ sơ thiết kế hệ thống Điện nhẹ (ELV): bản vẽ thiết kế; thuyết minh hệ thống, giải pháp thiết kế; bóc tách tiên lượng khối lượng và đề xuất chủng loại vật tư thiết bị.
- Thực hiện công việc phục vụ công tác đấu thầu: bốc khối lượng, chào giá, làm hồ sơ đáp ứng kỹ thuật, biện pháp thi công, tiến độ thi công
- Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kỹ thuật, rà soát, đề xuất các phương án, giải pháp kỹ thuật và lựa chọn thiết bị phù hợp với Yêu cầu của khách hàng.
- Hướng dẫn bộ phận thi công, giám sát chất lượng công trình.
- Thực hiện các công việc do cấp trên phân công.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Điện, Điện tử, Viễn thông.
- Từ 29 tuổi trở lên
- Có hiểu biết (chuyên môn) sâu về kỹ thuật, giải pháp Hạ tầng mạng cáp có Cấu trúc, Hệ thống An ninh tích hợp, Hệ thống Tổng đài IP-PABX, các hệ thống Điện nhẹ...
- Sử dụng thành thạo AutoCAD, Internet, tin học văn phòng ...
- Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên môn.
- Có khả năng thuyết trình, viết giải pháp, huấn luyện công việc tốt.
- Kinh nghiệm ở vị trí tương đương - 03 năm
- Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên môn
- Có chứng chỉ CCNA, MCSA là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do các hãng hàng nước ngoài đào tạo.
- Ngày nghỉ: Theo quy định Pháp luật và chính sách của công ty.
- Thu nhập: từ 11 triệu đến 15 triệu + phụ cấp + % hoa hồng...
- BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ xã hội theo quy định của pháp luật.
- Ngày nghỉ, nghỉ lễ theo qui định của nhà nước Việt Nam.
- Thưởng doanh số, hoa hồng theo chính sách của Công ty.
- Cơ hội làm việc chủ động và thăng tiến.
- Là thành viên của doanh nghiệp luôn đặt mục tiêu tạo ra sản phẩm tốt, coi trọng đạo đức con người, đạo đức nghề nghiệp, lấy đó làm mục tiêu cống hiến cho xã hội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 ngõ 318 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

