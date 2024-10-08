Tuyển Tư Vấn thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16th Floor - Green Stars City, 234 Pham Van Dong, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện hoạt động Đào tạo, Tư vấn hướng dẫn và Đánh giá tiêu chuẩn chất lượng ISO.

- Đào tạo, Tư vấn hướng dẫn triển khai áp dụng các Văn bản Tài liệu Quy trình/ Văn bản hồ sơ ISO chất lượng, an toàn và môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. - Thực hiện các cuộc Đánh giá nhằm xem xét kết quả thực hiện Tiêu chuẩn ISO, lập báo cáo phát hiện đánh giá, hướng dẫn khách hàng các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp. - Thẩm xét tính hợp lệ hồ sơ kết quả thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa theo tiêu chuẩn ISO về tính phù hợp, đầy đủ.

- Viết báo cáo đánh giá và hồ sơ kỹ thuật đủ điều kiện hợp lệ để phát hành.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên Ứng viên có kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hiện & áp dụng một trong các Tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO hoặc tương đương khác như: ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, ISO/ IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn tương đương khác (nếu chưa đáp ứng, ứng viên có cơ hội gói hỗ trợ chương trình đào tạo, huấn luyện trở thành chuyên viên Tư vấn, Đánh giá viên ISO theo tiêu chuẩn năng lực chuyên gia tư vấn VINTECOM Quốc tế)

- Ứng viên tốt nghiệp các trường Đại học khối Kỹ thuật, Luật, Kế toán Kiểm Toán, Tài Chính Ngân hàng, Dược phẩm, Công nghệ Hóa học, Sinh học và Quản lý chất lượng QA/QC, Quản lý Sản xuất hoặc liên quan khác.

- Kỹ năng mềm trong giải quyết vấn đề, thuyết trình.

- Tự tin, nhiệt huyết, tin cậy, trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định luật lao động. - Chính sách Tiền lương, Phúc lợi, KPI theo quy định của Công ty

- Quy trình đánh giá kết quả công việc hoàn thành theo KPI rõ ràng, minh bạch. - Môi trường làm việc theo tư duy quản lý chuyên nghiệp hiện đại năng động, khuyến khích đề xuất & sáng tạo. - Được đào tạo nghiệp vụ Chuyên viên Tư vấn Đánh giá ISO để phát triển nghề nghiệp ổn định bền vững lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ

