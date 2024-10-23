Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FEDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FEDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FEDI
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FEDI

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FEDI

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6, ngõ 4, phố Xốm, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Chăm sóc khách hàng từ Data do công ty cung cấp
- Tìm kiếm KH mới, phát triển mở rộng nguồn khách hàng
- Tư vấn báo giá cho khách hàng về thiết bị máy móc sản phẩm công ty nhập khẩu và phân phối (Máy cắt nhôm, máy sản xuất cửa nhôm, máy cầm tay, linh phụ kiện kèm theo ..vv).
- Đàm phán ký hợp đồng với khách hàng.
- Công việc trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn.
- Thời gian làm việc: 8h - 17h, từ thứ 2 đến thứ 7.
- Địa điểm làm việc: Số 6, ngõ 4, phố Xốm, quận Hà Đông, Hà Nội

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên. Năm sinh từ 1989 - 2000
- Ứng viên có 1-2 năm kinh nghiệm làm về nhân viên kinh doanh, bán hàng. Ưu tiên ứng viên đã làm kinh doanh trong lĩnh vực phụ kiện hoặc nhôm kính.
- Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FEDI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập TB: 15.000.0000 – 25.000.000. (Bao gồm lương cơ bản + 3-5% Doanh Số và thưởng ) Không giới hạn tùy năng lực.
- Hưởng các chế độ theo quy định nhà nước.: nghỉ và thưởng lễ, tết.
- Được trang bị phương tiện làm việc, đồng phục và các phụ cấp khác.
- Làm việc giờ hành chính, không phải đi thị trường
- Du lịch thường niên, teambuilding hàng năm cùng công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, phát triển lâu dài.
- Được training định kỳ về chuyên môn và các dịch vụ của công ty.
- Có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FEDI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FEDI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FEDI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: L07-U12 Khu Đô Thị Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

