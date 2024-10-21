Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI UY TÍN D&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI UY TÍN D&A VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI UY TÍN D&A VIỆT NAM

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Toà Nhà NewSkyline , Lô CC2 Khu Đô Thị Mới Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

- Tìm kiếm các đơn vị thiết kế, xây nhà trọn gói, thi công cải tạo, ốp lát, tổng kho gạch ốp lát, keo dán gạch, showroom gạch men, thiết bị vệ sinh, nhôm kính...
- Gặp gỡ, trao đổi thông tin sản phẩm với khách hàng
- Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm
- Xây dựng, phát triển hệ thống đại lý cấp 1

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về xây dựng dân dụng, thiết kế, kinh doanh vật liệu xây dựng là lợi thế
- Tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng.
- Tuổi từ 24 - 40 tuổi, nhanh nhẹn, trung thực, cầu tiến, ham học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI UY TÍN D&A VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 30 -40 Triệu (gồm Lương + Phụ cấp + thưởng) Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn - Được thưởng các ngày lễ tết... - Được đóng BHXH theo quy định của Nhà nước và hưởng các chế độ khác theo quy định pháp luật - Được nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước - Được kí hợp đồng lao động chính thức ngay sau khi kết thúc thử việc - Môi trường làm việc chuyên nghiệp - Được đào tạo chuyên sâu, bài bản về sản phẩm - kèm nhiều chế độ đãi ngộ khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI UY TÍN D&A VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà NewSkyline, Lô CC2 Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

