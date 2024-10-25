Tuyển Tư Vấn thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Toà Nhà NewSkyline , Lô CC2 Khu Đô Thị Mới Văn Quán, Hà Đông

- Tìm kiếm các đơn vị thiết kế, xây nhà trọn gói, thi công cải tạo, ốp lát, tổng kho gạch ốp lát, keo dán gạch, showroom gạch men, thiết bị vệ sinh, nhôm kính...

- Gặp gỡ, trao đổi thông tin sản phẩm với khách hàng

- Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm

- Xây dựng, phát triển hệ thống đại lý cấp 1

- Có kinh nghiệm về xây dựng dân dụng, thiết kế, kinh doanh vật liệu xây dựng là lợi thế

- Tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng.

- Tuổi từ 24 - 40 tuổi, nhanh nhẹn, trung thực, cầu tiến, ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI UY TÍN D&A VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 30 -40 Triệu (gồm Lương + Phụ cấp + thưởng) Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn - Được thưởng các ngày lễ tết... - Được đóng BHXH theo quy định của Nhà nước và hưởng các chế độ khác theo quy định pháp luật - Được nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước - Được kí hợp đồng lao động chính thức ngay sau khi kết thúc thử việc - Môi trường làm việc chuyên nghiệp - Được đào tạo chuyên sâu, bài bản về sản phẩm - kèm nhiều chế độ đãi ngộ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI UY TÍN D&A VIỆT NAM

