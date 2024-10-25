Tuyển Tư Vấn thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cầu Giấy ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
- Nhận data khách hàng từ phòng marketing rồi gọi điện thoại cho khách hàng (tỉ lệ chốt cao 50-70%)
- Tư vấn sản phẩm và chốt đơn hàng, xác nhận đơn hàng bao gồm: thông tin, địa chỉ và gửi hướng dẫn sử dụng cho khách hàng
- Tiếp nhận thông tin online và hỗ trợ giải đáp kịp thời các thắc mắc của khách hàng
- Lập bảng biểu báo cáo doanh số cá nhân hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Làm được full time - yêu cầu bắt buộc.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được training trong quá trình làm việc.
- Nhanh nhẹn, chủ động, có tinh thần cầu tiến trong công việc.
- Có Laptop để làm việc.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được training trong quá trình làm việc.
- Nhanh nhẹn, chủ động, có tinh thần cầu tiến trong công việc.
- Có Laptop để làm việc.
Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 5.5tr - 7tr + Phụ Cấp + % Hoa Hồng + Thưởng => Thu nhập từ 15-20 tr/tháng. Được đào tạo theo lộ trình rõ ràng.
- Thử việc từ 1 tháng.
- Có chính sách thưởng, hoa hồng cụ thể.
- Đào tạo các kỹ năng như tư vấn, thương lượng, đàm phán, với khách hàng, đối tác; nhận được sự hướng dẫn tận tình từ quản lý trực tiếp.
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động.
- Teambuilding hàng quý, tiệc funny cuối tuần.
- Thử việc từ 1 tháng.
- Có chính sách thưởng, hoa hồng cụ thể.
- Đào tạo các kỹ năng như tư vấn, thương lượng, đàm phán, với khách hàng, đối tác; nhận được sự hướng dẫn tận tình từ quản lý trực tiếp.
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động.
- Teambuilding hàng quý, tiệc funny cuối tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI