Tuyển Tư Vấn thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYÊN KHÔI
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: NAM/ NỮ, Tuổi từ 22 – 30
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYÊN KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo năng lực từ 8 – 15 triệu/ tháng. Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn- Chế độ nghỉ ngơi (Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết ...) theo quy định của pháp luật
- Thưởng theo năng lực, lương Tháng 13,... các quyền lợi khác theo quy định của Công ty- Được trang bị công cụ làm việc theo chính sách của công ty- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định sau khi ký HĐLĐ chính thức- Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYÊN KHÔI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
