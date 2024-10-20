Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 01 Trần Nguyên Đán, Định Công, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Triển khai áp dụng các dự án Tư vấn:

Tư vấn cho các bộ phận chuyên môn và nhân viên về các biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu suất hoặc áp dụng tiêu chuẩn ISO vào hệ thống quản lý sản xuất

Trực tiếp triển khai các phương án cải tiến, bao gồm việc thiết kế và triển khai hệ thống quản lý chất lượng, công cụ và mô hình nâng cao năng suất.

Theo dõi và đánh giá kết quả của các biện pháp cải tiến, sửa đổi và điều chỉnh nếu cần thiết để đảm bảo sự hiệu quả.

2. Đào tạo và hỗ trợ:

Triển khai hoạt động đào tạo khi có dự án: Đào tạo lãnh đạo, nhân viên về các phương pháp, công cụ và kỹ thuật cải thiện chất lượng và nâng cao năng suất hoặc các tiêu chuẩn iso 9001, 22000, 45001,…

Hỗ trợ trong việc xây dựng và duy trì một văn hóa làm việc ưu tiên chất lượng và sự nâng cao năng suất trong tổ chức.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cử nhân trở lên trong lĩnh vực Kỹ thuật, kinh tế, Quản lý Chất lượng, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm 02 làm việc trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ hoặc tư vấn đào tạo chất lượng.

Kiến thức vững về các phương pháp cải thiện chất lượng và nâng cao năng suất như 5S, TPM, KPI, 7 tool, Six Sigma, Lean Manufacturing, ISO 9001, ISO 14000, ISO 45001,….

Kỹ năng về phân tích dữ liệu, giao tiếp và lãnh đạo.

Kỹ năng lập báo cáo dự án: báo cáo khảo sát, báo cáo đánh giá, báo cáo đào tạo, báo cáo tổng kết.

Khả năng làm việc độc lập và trong nhóm, có khả năng giải quyết vấn đề và đề xuất giải pháp hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert Thì Được Hưởng Những Gì

Đảm bảo các quyền lợi theo yêu cầu của pháp luật.

Thu nhập linh hoạt, không hạn chế thu nhập.

Được đào tạo chuyên môn thường xuyên.

Mức lương cơ bản: 10-15tr/tháng (tùy năng lực) + Lương năng suất + phụ cấp đi lại, công tác phí + Phụ cấp ăn trưa.

TỔNG THU NHẬP: 15TR - 25TR

Được tham gia BHXH, BHYT, theo quy định nhà nước

Nghỉ mát hàng năm, thăm khám sức khỏe định kỳ, hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, lễ, tết, hiếu hỉ, sinh nhật…

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng thâm niên….

Thời gian làm việc: Từ 08h00 – 17h30 (T2 – sáng T7), nghỉ trưa từ 12h – 13h30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert

