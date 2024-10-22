Tuyển Điện tử viễn thông Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Điện tử viễn thông Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Điện tử viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử viễn thông Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình tiền dự án CNTT Tư vấn xây dựng giải pháp, lựa chọn trang thiết bị cho dự án CNTT Khảo sát thu thập thông tin tiền dự án Tư vấn, đề xuất, xây dựng tài liệu tư vấn kỹ thuật phù hợp cho các dự án CNTT Kiểm tra, hiệu chỉnh, giám sát hệ thống tài liệu trước thầu. Nghiên cứu, đào tạo, tự đào tạo, nằm bắt các nội dung kiến thức về hệ thống giải pháp, trang thiết bị CNTT phục vụ cho công tác tư vấn, đề xuất.
Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình tiền dự án CNTT
Tư vấn xây dựng giải pháp, lựa chọn trang thiết bị cho dự án CNTT
Khảo sát thu thập thông tin tiền dự án
Tư vấn, đề xuất, xây dựng tài liệu tư vấn kỹ thuật phù hợp cho các dự án CNTT
Kiểm tra, hiệu chỉnh, giám sát hệ thống tài liệu trước thầu.
Nghiên cứu, đào tạo, tự đào tạo, nằm bắt các nội dung kiến thức về hệ thống giải pháp, trang thiết bị CNTT phục vụ cho công tác tư vấn, đề xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, ĐTVT, hoặc các ngành tương đương Có hiểu biết về kiến trúc, thiết bị Mạng hoặc đã làm việc/tiếp xúc với hệ thống Mạng : Router, switch, firewall của một trong các hãng Cisco, HPE Aruba, Juniper.. Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 01 năm
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, ĐTVT, hoặc các ngành tương đương
Có hiểu biết về kiến trúc, thiết bị Mạng hoặc đã làm việc/tiếp xúc với hệ thống Mạng : Router, switch, firewall của một trong các hãng Cisco, HPE Aruba, Juniper..
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 01 năm

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn, nghỉ mát hàng năm, nghỉ phép theo quy định. Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, thi chứng chỉ phục vụ công việc. Hỗ trợ đến 70% chi phí mua máy tính cá nhân cho NLĐ với thời gian công tác từ 1 năm trở lên. Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trọng nhân tài, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực. Môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích sáng tạo và thể hiện chính kiến. Khám sức khỏe định kỳ.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn, nghỉ mát hàng năm, nghỉ phép theo quy định.
Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, thi chứng chỉ phục vụ công việc.
Hỗ trợ đến 70% chi phí mua máy tính cá nhân cho NLĐ với thời gian công tác từ 1 năm trở lên.
Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trọng nhân tài, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực.
Môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích sáng tạo và thể hiện chính kiến.
Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 152 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

