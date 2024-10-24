Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH GV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 250 đường Bình Thới, phường 10, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Trực tiếp triển khai kế hoạch, các công việc kinh doanh bán hàng. Thu thập thông tin về thị trường. Tìm kiếm khách hàng khách hàng tiềm năng và xây dựng mối quan hệ với khách hàng (theo data có sẵn và tự tìm kiếm). Hỗ trợ nhân viên kế toán trong việc hoàn thiện thanh toán và thưc hiện nghiêm túc việc thu hồi công nợ quá hạn, đến hạn. Quản lý hồ sơ khách hàng về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của khách hàng. Chăm sóc khách hàng và kịp thời xử lý các khiếu nại, chi phí phát sinh và dịch vụ bán hàng. Phối hợp với các nhân viên khác để đảm bảo công việc thực hiện theo quy trình của nhân viên kinh doanh Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có trình độ cao đẳng trở lên. Có hiểu biết, kinh nghiệm từ 02 năm trở lên với vị trí nhân viên kinh doanh. Nhanh nhẹn, trung thực, chủ động, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết thục, xử lý tình huống tốt. Ngoại ngữ: Không (Có ngoại ngữ là một lợi thế) Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản: Word, excel,.... Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH GV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10.000.000/tháng, thử việc 01 tháng (85% lương) + Thưởng chính sách công ty.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Thời gian làm việc: Từ 9h-12h; 13h30-17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Thứ 7 làm online tại nhà).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GV GROUP

