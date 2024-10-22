Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS
- Hà Nội: Số 5 Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Tìm kiếm khách hàng hàng theo kế hoạch kinh doanh của công ty
Xây dựng, phát triển và quản lý mạng lưới khách hàng. Tìm kiếm, khai thác Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về du học Hàn. Tư vấn trực tiếp cho khách hàng về các chương trình du học tại các Hàn Quốc Hỗ trợ xử lý hồ sơ khách hàng và giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình làm hồ sơ.
Xây dựng, phát triển và quản lý mạng lưới khách hàng.
Tìm kiếm, khai thác Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về du học Hàn.
Tư vấn trực tiếp cho khách hàng về các chương trình du học tại các Hàn Quốc
Hỗ trợ xử lý hồ sơ khách hàng và giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình làm hồ sơ.
2. Báo cáo về hoạt động kinh doanh
Báo cáo cho Quản lý trực tiếp về kết quả và phối hợp với quản lý xử lý các vấn đề phát sinh trong công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Kiến thức về tư vấn và hồ sơ du học
- Kiến thức về thị trường trong lĩnh vực kinh doanh
- Hiểu biết về thị trường du học các nước
-Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục
- Kỹ năng xây dựng và phát triển quan hệ
- Kỹ năng xử lý tình huống nhanh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: Linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS
