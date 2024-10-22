Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5 Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tìm kiếm khách hàng hàng theo kế hoạch kinh doanh của công ty
Xây dựng, phát triển và quản lý mạng lưới khách hàng. Tìm kiếm, khai thác Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về du học Hàn. Tư vấn trực tiếp cho khách hàng về các chương trình du học tại các Hàn Quốc Hỗ trợ xử lý hồ sơ khách hàng và giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình làm hồ sơ.
Xây dựng, phát triển và quản lý mạng lưới khách hàng.
Tìm kiếm, khai thác Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về du học Hàn.
Tư vấn trực tiếp cho khách hàng về các chương trình du học tại các Hàn Quốc
Hỗ trợ xử lý hồ sơ khách hàng và giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình làm hồ sơ.
2. Báo cáo về hoạt động kinh doanh
Báo cáo cho Quản lý trực tiếp về kết quả và phối hợp với quản lý xử lý các vấn đề phát sinh trong công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực du học
-Kiến thức về tư vấn và hồ sơ du học
- Kiến thức về thị trường trong lĩnh vực kinh doanh
- Hiểu biết về thị trường du học các nước
-Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục
- Kỹ năng xây dựng và phát triển quan hệ
- Kỹ năng xử lý tình huống nhanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Lương hưởng theo doanh số và trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
- Thời gian làm việc: Linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CIVILIS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

