Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH RISING STARS EDUTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và liên hệ với khách hàng tiềm năng (phụ huynh, học sinh) thông qua các kênh online và offline.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động, nhiệt tình. Kỹ năng telesales, sales, thuyết phục khách hàng. Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề. Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH RISING STARS EDUTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Được đào tạo bài bản về kiến thức, kỹ năng chuyên môn. Cơ hội thăng tiến cao. Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RISING STARS EDUTECH

