Tuyển Tư Vấn Viên thu nhập 15 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang
- Hà Nội: 36 Tuệ Tĩnh Hai Bà Trưng Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 40 Triệu
Thực hiện các cuộc gọi, nhắn tin chắm sóc khách hàng cũ
Tư vấn trực tiếp cho khách hàng (bao gồm khách cũ + khách mới) các dịch vụ của công ty: Thẩm mỹ, Nha Khoa, Da Liễu, các dịch vụ sức khỏe; Đảm bảo chỉ tiêu doanh số được giao
Đón tiếp khách hàng và thực hiện đúng những quy định liên quan về vận hành của Phòng khám
Báo cáo công việc theo đúng quy định
Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên tất cả các chuyên ngành
Có trên 2 năm kinh nghiệm tư vấn các dịch vụ thẩm mỹ, nha khoa, da liễu....
Ngoại hình sáng (Da, răng, chiều cao cân nặng đạt chuẩn - không PTTM hoặc làm các dịch vụ làm đẹp bị lỗi), giao tiếp tự tin, thiện cảm với khách hàng.
Có kiến thức về những sản phẩm dịch vụ làm đẹp, tiếp thị quảng bá, chăm sóc khách hàng, và kiến thức về thị trường thẩm mỹ
Tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng ( 8 - 10 triệu)+ % hoa hồng doanh thu (không giới hạn)
Thưởng các ngày lễ & tết, tháng, quý, năm theo doanh số và lợi nhuận;
Được làm việc tại phòng khám có cơ sở vật chất mới, sang trọng, hiện đại, tiện nghi bậc nhất
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến với những chế độ đãi ngộ hấp dẫn - lâu dài và ổn định.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT,BHTN,...) và các chế độ khác theo đúng quy định của Nhà Nước
Các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty: Du lịch trong & ngoài nước, tham gia hoạt động teambuilding, và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
