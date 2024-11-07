Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 208 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
- Tiếp nhận, tư vấn Khách hàng từ bộ phận Lễ tân, tư vấn sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng;
- Đảm bảo chỉ tiêu doanh số KPI được giao hàng tháng;
- Gọi điện nhắc lịch liệu trình, chăm sóc Khách hàng sau dịch vụ;
- Thời gian làm việc xoay ca: 8h00- 17h30, 10h00- 19h00 và 12h00- 20h30 (được nghỉ 4 ngày/tháng không bao gồm Thứ 7, Chủ Nhật)
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 1-2 năm thực chiến trong lĩnh vực tư vấn tại các thẩm mỹ viện, spa;
- Có kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu về da liễu công nghệ cao, trẻ hóa,...
- Có kỹ năng upsale tốt,
- Yêu thích công việc làm đẹp, tư vấn chăm sóc khách hàng
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về da làm Spa, Thẩm mỹ;
- Ưu tiên các ứng viên có ngoại hình khá.
Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 8-10tr (theo năng lực) + thưởng KPI (Thu nhập trung bình từ 20-40tr/tháng)
- Phụ cấp ăn trưa 25.000đ/ ngày;
- Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, tháng, quý, năm, thưởng nhân viên xuất sắc, ý tưởng đột phá,...
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, lượng khách hàng đông ổn định;
- Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ thường xuyên;
- Được hưởng lương tháng 13 và thưởng tết theo cơ chế của công ty.
- Có cơ hội khẳng định năng lực bản thân, cơ hội thăng tiến và mức thu nhập hấp dẫn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
