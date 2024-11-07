Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2024
Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Tư vấn/Phân tích chuyên môn

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 208 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Tiếp nhận, tư vấn Khách hàng từ bộ phận Lễ tân, tư vấn sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng;
- Đảm bảo chỉ tiêu doanh số KPI được giao hàng tháng;
- Gọi điện nhắc lịch liệu trình, chăm sóc Khách hàng sau dịch vụ;
- Thời gian làm việc xoay ca: 8h00- 17h30, 10h00- 19h00 và 12h00- 20h30 (được nghỉ 4 ngày/tháng không bao gồm Thứ 7, Chủ Nhật)

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1-2 năm thực chiến trong lĩnh vực tư vấn tại các thẩm mỹ viện, spa;
- Có kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu về da liễu công nghệ cao, trẻ hóa,...
- Có kỹ năng upsale tốt,
- Yêu thích công việc làm đẹp, tư vấn chăm sóc khách hàng
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về da làm Spa, Thẩm mỹ;
- Ưu tiên các ứng viên có ngoại hình khá.

Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8-10tr (theo năng lực) + thưởng KPI (Thu nhập trung bình từ 20-40tr/tháng)
- Phụ cấp ăn trưa 25.000đ/ ngày;
- Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, tháng, quý, năm, thưởng nhân viên xuất sắc, ý tưởng đột phá,...
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, lượng khách hàng đông ổn định;
- Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ thường xuyên;
- Được hưởng lương tháng 13 và thưởng tết theo cơ chế của công ty.
- Có cơ hội khẳng định năng lực bản thân, cơ hội thăng tiến và mức thu nhập hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 208 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tu-van-vien-thu-nhap-20-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job244609
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
Tuyển Nhân Viên Tư Vấn thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RSL GROUP
Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn thu nhập 10 - 100 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH RSL GROUP
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 100 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Tuyển Tư Vấn thu nhập 1 - 2 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EDUVINA
Tuyển Nhân Viên Xử Lý Hồ Sơ Visa thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH EDUVINA
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG PHÚ
Tuyển Tiếng Trung thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG PHÚ
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Tuyển Tư Vấn Viên thu nhập 20 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Hạn nộp: 25/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
Tuyển Nhân Viên Tư Vấn thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
Hạn nộp: 27/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Còn 105 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 74 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
Tuyển Nhân Viên Tư Vấn thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RSL GROUP
Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn thu nhập 10 - 100 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH RSL GROUP
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 100 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Tuyển Tư Vấn thu nhập 1 - 2 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EDUVINA
Tuyển Nhân Viên Xử Lý Hồ Sơ Visa thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH EDUVINA
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG PHÚ
Tuyển Tiếng Trung thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG PHÚ
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Tuyển Tư Vấn Viên thu nhập 20 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Hạn nộp: 25/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
Tuyển Nhân Viên Tư Vấn thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
Hạn nộp: 27/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất