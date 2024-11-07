Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 208 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Tiếp nhận, tư vấn Khách hàng từ bộ phận Lễ tân, tư vấn sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng;

- Đảm bảo chỉ tiêu doanh số KPI được giao hàng tháng;

- Gọi điện nhắc lịch liệu trình, chăm sóc Khách hàng sau dịch vụ;

- Thời gian làm việc xoay ca: 8h00- 17h30, 10h00- 19h00 và 12h00- 20h30 (được nghỉ 4 ngày/tháng không bao gồm Thứ 7, Chủ Nhật)

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1-2 năm thực chiến trong lĩnh vực tư vấn tại các thẩm mỹ viện, spa;

- Có kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu về da liễu công nghệ cao, trẻ hóa,...

- Có kỹ năng upsale tốt,

- Yêu thích công việc làm đẹp, tư vấn chăm sóc khách hàng

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về da làm Spa, Thẩm mỹ;

- Ưu tiên các ứng viên có ngoại hình khá.

Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8-10tr (theo năng lực) + thưởng KPI (Thu nhập trung bình từ 20-40tr/tháng)

- Phụ cấp ăn trưa 25.000đ/ ngày;

- Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, tháng, quý, năm, thưởng nhân viên xuất sắc, ý tưởng đột phá,...

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, lượng khách hàng đông ổn định;

- Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ thường xuyên;

- Được hưởng lương tháng 13 và thưởng tết theo cơ chế của công ty.

- Có cơ hội khẳng định năng lực bản thân, cơ hội thăng tiến và mức thu nhập hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.