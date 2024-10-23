Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 70 Triệu

Mức lương 30 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 26 Bích Câu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 30 - 70 Triệu

- Tư vấn cho khách hàng về dịch vụ mà khách hàng đang quan tâm theo kịch bản có sẵn của công ty và kinh nghiệm của bản thân.

- Chốt gói dịch vụ cho khách, thu tiền và care khách trong quá trình làm việc ( có bộ phận CSKH hỗ trợ.

- Báo cáo công việc vào nhóm cuối ngày để quản lý theo sát công việc.

- Thực hiện các công việc yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 30 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tổ nghiệp trung cấp trở lên

- Ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương, đã tư vấn trực tiếp cho khách hàng.

- Ưu tiên có kinh nghiệm telesales, sales trên mọi lĩnh vực đặc biệt là thẩm mỹ, phòng khám.

- Khả năng ăn nói lưu loát, biết cách ứng xử phản ứng nhanh trong mọi trường hợp.

- Chăm chỉ học hỏi, có thái độ tốt trong công việc, Luôn tiếp thu học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 5-6tr, thưởng doanh thu, hoa hồng, thưởng nóng ngày, tháng, quý... thu nhập từ 30-70 triệu.

Phụ Cấp ăn trưa, gửi xe..

Được làm việc với những người có kinh nghiệm và chuyên môn cao.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo Luật Lao động và theo quy định của công ty

Du lịch, Team Building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin