Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TRINH MY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 564 nguyễn đình chiểu p4 quận 3, Quận 3

- Tư vấn khách hàng về các vấn đề chăm sóc làm da. - Hướng dẫn khách hàng sử dụng liệu trình tại Spa.

-Tư vấn mỹ phẩm dùng kèm trong các liều trình điều trị da (chi tiết công việc trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

- Nữ,nam

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm cho Spa, thẩm mỹ viện hoặc trong ngành làm đẹp

- Ca làm việc: Ca 1: 8:00 – 18:00 Ca 2: 9:00 – 19:00 Ca 3: 10:00 – 20:00

- Kinh nghiệm: có 2 năm kinh nghiệm chuyên môn

- Nghỉ 4 ngày trong tháng không nghỉ ngày thứ 7, CN ,các ngày lễ, ngày nghỉ bù qua ngày khác theo sự sắp xếp của công ty.

- Thu nhập: Lương căn bản ( từ 6 - 10 tr ) + 10% mỹ phẩm + 5% liệu trình + tiền tua + tiền tip.....

- Đãi ngộ đặc biệt từ công ty

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

- 2 tháng thử việc hưởng 85% so với mức lương chính thức và có thêm 5% liều trình , 10% sản phẩm.

