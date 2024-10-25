Tuyển Tư Vấn Viên thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Tư Vấn Viên thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu

1. Tư vấn Tài Chính (50%):
- Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với các phân khúc khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.
- Tư vấn, trình bày các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
- Tìm hiểu và mở rộng up sale/cross sale thông qua các cơ hội từ khách hàng cũ để có thêm khách hàng mới.
2. Chăm sóc Khách hàng (30%):
- Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng tận tình trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng.
- Chăm sóc và theo dõi tình hình sử dụng dịch vụ của khách hàng.
3. Xây dựng Thương hiệu (20%):
- Xây dựng và giữ gìn hình ảnh thương hiệu AIA Exchange theo đúng chuẩn mực của công ty.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi Từ 24 - 45 tuổi Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học các chuyên ngành
- Có kinh nghiệm tại các vị trí tư vấn, kinh doanh là một lợi thế.
- Không yêu cầu kinh nghiệm ngành Bảo hiểm, sẽ được đào tạo kiến thức và nghiệp vụ từ đầu
- Kỹ năng: Sử dụng tốt các Ứng dụng công nghệ, mạng xã hội. Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Office).
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và làm việc với con người tốt.
- Có tư duy kinh doanh và làm việc với các con số tốt.

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cố định theo target: 8,000,000 - 20,000,000 đồng/ tháng + hoa hồng. Thu nhập trung bình hơn 20 triệu+++/ tháng (Không giới hạn theo năng lực)
- Các khoản thưởng tháng/ quý/ năm hấp dẫn dựa trên kết quả hoạt động, thưởng thi đua Contest,...Đặc biệt các khoá huấn luyện và du lịch nước ngoài đều đặn hàng năm
- Cung cấp thẻ chăm sóc sức khỏe hằng năm (quyền lợi khám chữa bệnh, nằm viện tại tất cả các bệnh viện trên toàn quốc, bảo hiểm sức khoẻ toàn diện)
- Hỗ trợ chi phí F&B tiếp khách tại văn phòng
- Hỗ trợ data khách hàng cũ và mới, các buổi Workshop theo chủ đề để tiếp cận khách hàng, hỗ trợ nhiều quà tặng để giúp các bạn xây dưng mối quan hệ với KH.
- Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo tại AIA, huấn luyện về kỹ năng quản lý cấp cao, nghiệp vụ bán hang chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu và chuyên gia quốc tế.
- Phát triển bản thân & cơ hội thăng tiến lộ trình rõ ràng: 6 tháng đến 12 tháng lên cấp Quản lý.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, Văn phòng đúng chuẩn 5 sao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Petronas lầu 8, 235 Nguyễn Văn Cừ, p.Nguyễn Cư Trinh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tu-van-vien-thu-nhap-tren-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job231497
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & ĐÀO TẠO HQ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & ĐÀO TẠO HQ
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SỐ CHUYÊN NGHIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SỐ CHUYÊN NGHIỆP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần SMATEC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần SMATEC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WAKESIZE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH WAKESIZE
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thuật Dtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty cổ phần kỹ thuật Dtech
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KAIKO
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ Phần Dịch vụ Đào tạo trực tuyến OES làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 9 Triệu Công ty Cổ Phần Dịch vụ Đào tạo trực tuyến OES
5 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Sáng Tạo Nguồn Năng Lượng Mới CSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty CP Sáng Tạo Nguồn Năng Lượng Mới CSC
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu JobsGO Recruit
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ ATS
Trên 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Đầu Tư Thành Long (THANH LONG CORP) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty CP Đầu Tư Thành Long (THANH LONG CORP)
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Liên Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Liên Minh
14 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 28 Triệu CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM
22 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý hàng hoá (Merchandiser) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI TRIỂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI TRIỂN
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp công ty tnhh anh nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu công ty tnhh anh nguyễn
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty TNHH thời trang ANIMA Việt Nam
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp công ty CP nông sản thực phẩm sạch Tây Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận công ty CP nông sản thực phẩm sạch Tây Bắc
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm