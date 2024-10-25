Tuyển Tư Vấn Viên thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu

1. Tư vấn Tài Chính (50%):

- Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với các phân khúc khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.

- Tư vấn, trình bày các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

- Tìm hiểu và mở rộng up sale/cross sale thông qua các cơ hội từ khách hàng cũ để có thêm khách hàng mới.

2. Chăm sóc Khách hàng (30%):

- Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng tận tình trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng.

- Chăm sóc và theo dõi tình hình sử dụng dịch vụ của khách hàng.

3. Xây dựng Thương hiệu (20%):

- Xây dựng và giữ gìn hình ảnh thương hiệu AIA Exchange theo đúng chuẩn mực của công ty.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi Từ 24 - 45 tuổi Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học các chuyên ngành

- Có kinh nghiệm tại các vị trí tư vấn, kinh doanh là một lợi thế.

- Không yêu cầu kinh nghiệm ngành Bảo hiểm, sẽ được đào tạo kiến thức và nghiệp vụ từ đầu

- Kỹ năng: Sử dụng tốt các Ứng dụng công nghệ, mạng xã hội. Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Office).

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và làm việc với con người tốt.

- Có tư duy kinh doanh và làm việc với các con số tốt.

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cố định theo target: 8,000,000 - 20,000,000 đồng/ tháng + hoa hồng. Thu nhập trung bình hơn 20 triệu+++/ tháng (Không giới hạn theo năng lực)

- Các khoản thưởng tháng/ quý/ năm hấp dẫn dựa trên kết quả hoạt động, thưởng thi đua Contest,...Đặc biệt các khoá huấn luyện và du lịch nước ngoài đều đặn hàng năm

- Cung cấp thẻ chăm sóc sức khỏe hằng năm (quyền lợi khám chữa bệnh, nằm viện tại tất cả các bệnh viện trên toàn quốc, bảo hiểm sức khoẻ toàn diện)

- Hỗ trợ chi phí F&B tiếp khách tại văn phòng

- Hỗ trợ data khách hàng cũ và mới, các buổi Workshop theo chủ đề để tiếp cận khách hàng, hỗ trợ nhiều quà tặng để giúp các bạn xây dưng mối quan hệ với KH.

- Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo tại AIA, huấn luyện về kỹ năng quản lý cấp cao, nghiệp vụ bán hang chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu và chuyên gia quốc tế.

- Phát triển bản thân & cơ hội thăng tiến lộ trình rõ ràng: 6 tháng đến 12 tháng lên cấp Quản lý.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, Văn phòng đúng chuẩn 5 sao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

