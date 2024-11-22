Tuyển Tuyển Dụng Nhân Sự thu nhập 3 - 5 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Tuyển Tuyển Dụng Nhân Sự thu nhập 3 - 5 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Geleximco Building 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ phát triển số lượng, chất lượng nhân sự.
Nắm tiêu chí tuyển dụng.
Đăng tin tuyển dụng.
Tiếp cận, liên hệ ứng viên.
Sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn.
Tham dự đầy đủ các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng của công ty.
Hỗ trợ sơ vấn, đào tạo ứng viên sau tuyển dụng.
Có thể làm việc online hoặc offline trên văn phòng

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu kinh nghiệm
Giới tính: Nam, Nữ
Học vấn: tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp đầy tiềm năng, năng động, trẻ trung
Quan tâm và chú trọng phát triển kỹ năng, cơ hội thăng tiến cho nhân viên
Trở thành đối tác kinh doanh và phát triển thương hiệu của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

