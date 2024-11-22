Tuyển Tuyển Dụng Nhân Sự thu nhập 3 - 5 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Geleximco Building 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ phát triển số lượng, chất lượng nhân sự.

Nắm tiêu chí tuyển dụng.

Đăng tin tuyển dụng.

Tiếp cận, liên hệ ứng viên.

Sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn.

Tham dự đầy đủ các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng của công ty.

Hỗ trợ sơ vấn, đào tạo ứng viên sau tuyển dụng.

Có thể làm việc online hoặc offline trên văn phòng

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu kinh nghiệm

Giới tính: Nam, Nữ

Học vấn: tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp đầy tiềm năng, năng động, trẻ trung

Quan tâm và chú trọng phát triển kỹ năng, cơ hội thăng tiến cho nhân viên

Trở thành đối tác kinh doanh và phát triển thương hiệu của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.