Tuyển Tuyển Dụng Nhân Sự thu nhập 3 - 5 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Geleximco Building 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Hỗ trợ phát triển số lượng, chất lượng nhân sự.
Nắm tiêu chí tuyển dụng.
Đăng tin tuyển dụng.
Tiếp cận, liên hệ ứng viên.
Sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn.
Tham dự đầy đủ các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng của công ty.
Hỗ trợ sơ vấn, đào tạo ứng viên sau tuyển dụng.
Có thể làm việc online hoặc offline trên văn phòng
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu kinh nghiệm
Giới tính: Nam, Nữ
Học vấn: tốt nghiệp trung cấp trở lên
Giới tính: Nam, Nữ
Học vấn: tốt nghiệp trung cấp trở lên
Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp đầy tiềm năng, năng động, trẻ trung
Quan tâm và chú trọng phát triển kỹ năng, cơ hội thăng tiến cho nhân viên
Trở thành đối tác kinh doanh và phát triển thương hiệu của công ty
Quan tâm và chú trọng phát triển kỹ năng, cơ hội thăng tiến cho nhân viên
Trở thành đối tác kinh doanh và phát triển thương hiệu của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI