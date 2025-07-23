Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON làm việc tại Phú Yên thu nhập 6 - 8 Triệu

SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Ngày đăng tuyển: 23/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2025
SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON

Tuyển dụng quản lý khách sạn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý khách sạn Tại SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Yên: Cầu Bãi Bàng 2, QL1D, Xã Xuân Hải (Cách GO Quy Nhơn 12km), Thị xã Sông Cầu

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý khách sạn Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Bảo trì, sửa chữa các thiết bị kỹ thuật trong phòng khách sạn và villa: điện, nước, máy lạnh, TV, khóa cửa...
- Kiểm tra định kỳ để đảm bảo hệ thống kỹ thuật trong resort vận hành liên tục – an toàn – ổn định
- Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của Quản lý kỹ thuật

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không cần kinh nghiệm – sẽ được đào tạo khi nhận việc
- Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần cầu tiến
- Ưu tiên ứng viên có bằng cấp/chứng chỉ hoặc kiến thức liên quan đến: điện, nước, điện lạnh, kỹ thuật cơ bản...

Tại SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo, hướng dẫn công việc
- Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
- Service charge hàng tháng theo chính sách resort
- Hỗ trợ chi phí đi lại theo quy định
- Cung cấp bữa ăn trong ca làm việc
- Thưởng lễ, Tết, và các khoản thưởng khác theo hiệu quả công việc
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn 2, Xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu

