Tuyển Tuyển Dụng thu nhập 1 - 2 triệu Thực tập tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 5 ...và 8 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
- Đăng tin tuyển dụng trên các kênh website, mạng xã hội để hỗ trợ công tác tuyển dụng cho Phòng / Khối Kinh Doanh
- Tiếp nhận, khai thác thông tin, nhu cầu của ứng viên, tư vấn cho họ công việc phù hợp
- Các vị trí cần tuyển dụng đa dạng, bao gồm có kinh nghiệm & ko có kinh nghiệm để cung cấp nguồn bất động sản thuộc tất cả các Quận của TpHCM (Q1, Q3, Q10, Q4, Q7, Q8, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, v.v...)
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: trên 20 tuổi
- Là sinh viên năm 3 hoặc năm 4 các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Maketing, Tài chính ngân hàng, v.v...
- Không vướng bận lịch học, làm tại công ty tối thiểu 2 tiếng / ngày
- Cần bạn nhiệt huyết, chủ động, kỷ luật và học hỏi
- Đam mê tuyển dụng, kiếm tiền đặc biệt những bạn có chuyên ngành học về Bất Động Sản, Bảo Hiểm, Ngân Hàng, Dịch vụ khách hàng, v.v...
- Kỹ năng truyền đạt bằng lời nói/ giao tiếp tốt
- Khả năng tư vấn, thuyết phục, mở rộng mối quan hệ
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hỗ trợ đào tạo
Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng 100k / vị trí tuyển dụng thành công
- Được đào tạo bài bản từ những bước cơ bản nhất cho người mới bắt đầu trong lĩnh vực Bất Động Sản
- Cơ hội thăng tiến thành nhân viên chính thức của công ty tại nhiều vị trí: Chuyên viên Tuyển Dụng - Trưởng Phòng
- Được đào tạo bàn bản từ những bước cơ bản nhất cho người mới bắt đầu, cho đến khi ứng viên phỏng vấn thành công nhận việc
- Hỗ trợ Dấu Mộc Thực Tập, các tài liệu công ty, Đơn Xác Nhận Thực Tập cho các bạn Sinh viên cần làm Luận Án Tốt Nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
