Tuyển Tuyển Dụng thu nhập 2 - 4 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 51

- 53 Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hỗ trợ công tác tuyển dụng: Đăng tin tuyển dụng; sàng lọc hồ sơ; setup phỏng vấn, gọi điện và gửi thư mời phỏng vấn, thông báo kết quả phỏng vấn.
Hỗ trợ đón tiếp ứng viên, book phòng phỏng vấn, upload dữ liệu ứng viên lên hệ thống quản trị
Hỗ trợ làm các thủ tục tiếp nhận nhân sự, đón tiếp, hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên mới về các chính sách, quy định của công ty.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang theo học các chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật và các ngành nghề liên quan,...
Ứng viên có đam mê và định hướng theo mảng Tuyển dụng, HC-NS.
Khả năng giao tiếp tốt, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tương tự.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Có máy tính cá nhân, làm việc ca linh hoạt sáng hoặc chiều. Làm việc tối thiểu 6 ca/tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hỗ trợ: 20,000 đ/giờ
Cơ hội tiếp cận người thật, việc thật, đào tạo về kỹ năng và chuyên môn.
Được làm việc trong môi trường Giáo dục công nghệ năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.
Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản
Được đào tạo về quy trình nghiệp vụ bài bản, cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 463 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

