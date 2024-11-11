Tuyển Tuyển dụng thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô tả Công việc

Mô tả Công việc

- Nghiên cứu và triển khai các ứng dụng, module phân hệ ERP mới:

Module quản lý nhân sự.

Module quản lý tiến độ.

Module kế toán, tài chính toàn diện.

Module quản lý máy móc, thiết bị.

- Đảm bảo vận hành hệ thống ERP:

Khởi tạo dự án mới trên hệ thống.

Hỗ trợ các phân hệ vận hành ERP.

Làm việc với đơn vị tư vấn khi phát sinh lỗi.

- Đào tạo nhân sự mới sử dụng ERP.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Hiểu biết về phân tích dữ liệu với Business Analytics và Business Intelligence để lập trình các ứng dụng web và di động, giúp chuyển đổi dữ liệu số thành các Dashboard báo cáo.

- Kiến thức về công nghệ dữ liệu số: Big data, Machine Learning, AI, IoT.

- Kiến thức về tổng thể vòng đời triển khai ứng dụng web, di động.

- Thành thạo BI: lập báo cáo, mô phỏng chart đồ họa.

- Biết BA (bussiness analyts): phân tích nghiệp vụ doanh nghiệp - Lập kế hoạch và thực thi theo quy trình Plan-Do-Check-Action. (PDCA)

- Có kinh nghiệm trong triển khai và vận hành ERP doanh nghiệp.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành

