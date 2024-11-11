Tuyển Tuyển dụng thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Ngày đăng tuyển: 11/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Mô tả Công việc
- Nghiên cứu và triển khai các ứng dụng, module phân hệ ERP mới:
Module quản lý nhân sự.
Module quản lý tiến độ.
Module kế toán, tài chính toàn diện.
Module quản lý máy móc, thiết bị.
- Đảm bảo vận hành hệ thống ERP:
Khởi tạo dự án mới trên hệ thống.
Hỗ trợ các phân hệ vận hành ERP.
Làm việc với đơn vị tư vấn khi phát sinh lỗi.
- Đào tạo nhân sự mới sử dụng ERP.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
- Hiểu biết về phân tích dữ liệu với Business Analytics và Business Intelligence để lập trình các ứng dụng web và di động, giúp chuyển đổi dữ liệu số thành các Dashboard báo cáo.
- Kiến thức về công nghệ dữ liệu số: Big data, Machine Learning, AI, IoT.
- Kiến thức về tổng thể vòng đời triển khai ứng dụng web, di động.
- Thành thạo BI: lập báo cáo, mô phỏng chart đồ họa.
- Biết BA (bussiness analyts): phân tích nghiệp vụ doanh nghiệp - Lập kế hoạch và thực thi theo quy trình Plan-Do-Check-Action. (PDCA)
- Có kinh nghiệm trong triển khai và vận hành ERP doanh nghiệp.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 21 đường 24 Khu Dân Cư Him Lam, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

