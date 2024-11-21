Tuyển Tuyển dụng thu nhập 8 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Tuyển dụng thu nhập 8 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế H&B
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế H&B

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế H&B

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Long Biên Khu đô thị Việt Hưng, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

- Đề xuất hiệu chỉnh, bổ sung, thay đổi các nội dung liên quan đến quy trình, quy định thuộc lĩnh vực HCNS.
- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển dụng đáp ứng nhu cầu nhân sự của các phòng ban trong Công ty.
- Thực hiện tính và chi trả lương, chính sách phúc lợi, bảo hiểm, thuế TNCN, chế độ nghỉ việc theo quy định.
- Theo dõi thông tin nhân sự, hợp đồng lao động, soạn thảo các quyết định, thông báo liên quan đến phạm vi công việc.
- Tìm kiếm nhà cung cấp, đánh giá chất lượng dịch vụ và đề xuất phù hợp. Thực hiện mua sắm, cấp phát và giám sát việc sử dụng VPP, CCDC, trang thiết bị văn phòng, vật tư tiêu hao...vv
- Phối hợp tổ chức các sự kiện, event tại công ty như: Hội họp, sinh nhật, tất niên, du lịch, du xuân...
- Tham mưu đề xuất lên BLĐ trong quá trình xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực HCNS.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BLĐ Công ty

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ không quá 35 tuổi
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Hành chính nhân sự tổng hợp
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế....
- Có kỹ năng truyền đạt tốt.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế H&B Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8 - 14 triệu, tùy theo khả năng và kinh nghiệm.
- Thưởng doanh thu theo quý & được chia lợi nhuận cuối năm theo khả năng đóng góp
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển.
- Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty. Cơ hội học tập từ những buổi chia sẻ của các nhân sự có chuyên môn cao.
- Tham gia BHXH, chế độ nghỉ phép năm, chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế H&B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế H&B

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế H&B

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: C21 Biệt thự BT8, Khu đô thị Việt Hưng, Đường Nguyễn Văn Ninh , Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

