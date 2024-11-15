Tuyển Tuyển dụng thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nam

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - CÔNG TY TNHH KIM LOẠI TẤM LAMY - Khu công nghiệp Đồng Văn II, Phường Duy Minh, Thị Xã Duy Tiên, Hà Nam, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc

- Tuyển dụng, đào tạo nội quy cho nhân viên mới

- Quản lý các hồ sơ giấy tờ ATVSLĐ, PCCC,...., các hồ sơ Hành chính, hồ sơ Nhân sự

- Thường xuyên cập nhật mới các quy định của Luật lao động

- Làm các giấy tờ thủ tục cho người lao động nước ngoài (Visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú,...)

- Thực hiện chấm công hàng tháng

- Khai báo tăng, giảm bảo hiểm, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho Người lao động

- Công việc hành chính lễ tân, chuẩn bị tiếp đón khách, đặt xe taxi

- Quản lý tài sản chung của Công ty

- Mua sắm vật tư văn phòng phẩm hàng tháng

- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Hành chính Nhân sự tổng hợp

- Trình độ Cao đẳng trở lên, nhanh nhẹn, tích cực, chăm chỉ, chu đáo, trung thực, chịu được áp lực công việc

- Có kỹ năng liên kết tổ chức, xây dựng các chương trình (du lịch hàng năm, tất niên cuối năm,...)

- Nắm vững các quy định của luật Lao động

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề

Quyền Lợi

- Làm hành chính

- Nghỉ 2 thứ 7 và các Chủ nhật trong tháng (24 công)

- Tham gia Bảo hiểm, công đoàn theo quy định, bảo hiểm 24/24

- Thưởng ngày lễ tết, sinh nhật. Tham quan du xuân, du lịch

- Chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ

Cách Thức Ứng Tuyển

