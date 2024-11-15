Tuyển Tuyển dụng thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nam

Tuyển Tuyển dụng thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nam

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Lamy
Ngày đăng tuyển: 15/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Lamy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Lamy

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- CÔNG TY TNHH KIM LOẠI TẤM LAMY

- Khu công nghiệp Đồng Văn II, Phường Duy Minh, Thị Xã Duy Tiên, Hà Nam, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tuyển dụng, đào tạo nội quy cho nhân viên mới
- Quản lý các hồ sơ giấy tờ ATVSLĐ, PCCC,...., các hồ sơ Hành chính, hồ sơ Nhân sự
- Thường xuyên cập nhật mới các quy định của Luật lao động
- Làm các giấy tờ thủ tục cho người lao động nước ngoài (Visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú,...)
- Thực hiện chấm công hàng tháng
- Khai báo tăng, giảm bảo hiểm, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho Người lao động
- Công việc hành chính lễ tân, chuẩn bị tiếp đón khách, đặt xe taxi
- Quản lý tài sản chung của Công ty
- Mua sắm vật tư văn phòng phẩm hàng tháng
- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Hành chính Nhân sự tổng hợp
- Trình độ Cao đẳng trở lên, nhanh nhẹn, tích cực, chăm chỉ, chu đáo, trung thực, chịu được áp lực công việc
- Có kỹ năng liên kết tổ chức, xây dựng các chương trình (du lịch hàng năm, tất niên cuối năm,...)
- Nắm vững các quy định của luật Lao động
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Lamy Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm hành chính
- Nghỉ 2 thứ 7 và các Chủ nhật trong tháng (24 công)
- Tham gia Bảo hiểm, công đoàn theo quy định, bảo hiểm 24/24
- Thưởng ngày lễ tết, sinh nhật. Tham quan du xuân, du lịch
- Chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Lamy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Lamy

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Lamy

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

